आपका पालतू जानवर रात में बार-बार जागकर परेशान कर रहा है? आजमाएं ये 5 तरीके

अगर आपका पालतू जानवर रात में बार-बार जागकर आपको परेशान करता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक आम समस्या है और इसके कई कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने पालतू जानवर की नींद को बेहतर बना सकते हैं और उसे रात में चैन से सोने में मदद कर सकते हैं। इन तरीकों से जानवर को कोई नुकसान भी नहीं होगा।

#1 दिन में उसके साथ खेलें अपने पालतू जानवर की दिनभर की गतिविधियों को संतुलित करना बहुत जरूरी है। अगर आपका पालतू जानवर दिनभर खेलता और दौड़ता रहेगा तो उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वह रात को आसानी से सो सकेगा। इसके लिए आप उसे रोजाना कुछ मिनट टहलने या खेलने के लिए बाहर ले जाएं। इससे उसकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और वह स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा इससे रात को थकान होने की वजह से वह आराम से सो जाएगा।

#2 सही खाना खिलाएं आपका पालतू जानवर क्या खाता है, इसका भी उसकी नींद पर बड़ा असर पड़ता है। अगर उसे सही और पौष्टिक खाना नहीं मिलेगा तो वह रात में परेशान होगा। इसलिए, उसे ऐसी चीजें खिलाएं, जिनमें सभी जरूरी पोषक तत्व हों। इसके अलावा उसे समय-समय पर पानी पिलाते रहें, ताकि वह पानी की कमी से बचा रहे और उसकी पाचन क्रिया सही काम करती रहे। इससे उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वह बेहतर नींद ले सकेगा।

#3 आरामदायक जगह बनाएं पालतू जानवर के सोने के लिए आरामदायक जगह बनाना बहुत जरूरी है, जहां वह बिना किसी परेशानी के सो सके। उसके सोने की जगह को शांत, साफ और सुरक्षित रखें। इससे उसे किसी तरह की चिंता नहीं होगी और वह बेफिक्र हो कर सो पाएगा। इसके अलावा वहां पर उसका पसंदीदा खिलौना या कंबल रखें, ताकि वह जल्दी आराम महसूस कर सके। अगर संभव हो तो उसे एक ऐसा स्थान दें, जहां वह परिवार के साथ रह सके।

#4 नियमित समय पर सोने की आदत डालें अपने पालतू जानवर को नियमित समय पर सोने की आदत डालें, ताकि उसका शरीर उस समय के लिए तैयार हो सके। इससे वह आसानी से सो पाएगा और उसकी नींद भी नहीं टूटेगी। इसके लिए हर दिन एक ही समय पर उसे लेकर लेट जाएं या आराम करने के लिए कहें। इससे उसकी दिनचर्या व्यवस्थित होगी और वह ज्यादा खुश रहेगा। इसके अलावा उसे रात में शांतिपूर्ण माहौल दें, ताकि वह बिना किसी परेशानी के आराम से सो सके।