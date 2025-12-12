सर्दियों में इन 5 तरह के मेवों से बनाएं स्वादिष्ट लड्डू, ठंड से हो जाएगा बचाव

सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग कई उपाय अपनाते हैं। इसके लिए लोग गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन करते हैं। इस दौरान आप मेवों से बनने वाले लड्डू खा सकते हैं, जो शरीर को गर्माहट प्रदान करता है और प्रतिरक्षा मजबूत करता है। आज के लेख में हम आपको 5 तरह के मेवों से बनने वाले लजीज लड्डू की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें बनाना भी बहुत आसान है।

#1 तिल के लड्डू सर्दियों में तिल से बने लड्डू का सेवन करना फायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसका सेवन करके आप शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने वाले गुण प्रदान कर सकते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तिल को भूनकर एक कटोरे में निकालें, फिर कढ़ाई में गुड़ और पानी डालकर उसे पकाएं। इसके बाद गुड़ वाले मिश्रण को तिल में डालकर लड्डू बनाएं।

#2 मूंगफली के लड्डू मूंगफली भी गर्म तासीर वाली चीजों में से एक है, जो कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसके लड्डू बनाने के लिए पहले कढ़ाई में मूंगफली को भूनें और इसे एक कटोरे में निकालें। ठंडा होने के बाद कढ़ाई में गुड़ और पानी डालकर उसे पकाएं। अब गुड़ वाले मिश्रण को भुनी हुई मूंगफली में डालकर लड्डू बनाएं। मूंगफली के लड्डू खाने में स्वादिष्ट होते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं।

#3 गुड़ और खजूर के लड्डू गुड़ और खजूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी गर्म करके उसमें सूखे नारियल के टुकड़े भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कटे हुए खजूर डालें। अब इसमें गुड़ डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसे धीमी आंच पर 3 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें बादाम, काजू, खरबूजे के बीज और इलायची पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके लड्डू बना लें। गुड़ और खजूर के लड्डू ऊर्जा से भरपूर होते हैं।

#4 अखरोट और किशमिश के लड्डू अखरोट और किशमिश के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में देसी घी गर्म करके उसमें अखरोट और किशमिश भून लें। अब इसमें गुड़ और पानी डालकर इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें पहले वाला मिश्रण डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके लड्डू बना लें। अखरोट और किशमिश के लड्डू सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और गर्माहट देते हैं।