पुरानी अलमारी को पेंट करने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा अच्छा परिणाम

अगर आपकी अलमारी पुरानी हो गई है और आप उसे नया रूप देना चाहते हैं तो पेंटिंग एक अच्छा तरीका हो सकता है। सही तरीके से पेंटिंग करने पर आपकी अलमारी न केवल नई जैसी लगेगी, बल्कि आपके कमरे की सुंदरता भी बढ़ा सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपनी अलमारी को सही तरीके से पेंट कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक टिकाऊ बना सकते हैं।

#1 सही रंग का चयन करें अलमारी को पेंट करते समय सबसे पहले सही रंग का चयन करना जरूरी है। आप ऐसे रंग चुनें जो आपके कमरे की बाकी चीजों से मेल खाते हों और कमरे की सजावट को बढ़ावा दें। हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम या हल्का नीला छोटे कमरों में जगह को बड़ा दिखाते हैं, जबकि गहरे रंग जैसे गहरा नीला या हरा बड़े कमरों में गहराई लाते हैं।

#2 तैयारी करें अलमारी को पेंट करने से पहले उसकी अच्छी तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले अलमारी को खाली कर दें और उसकी सफाई करें ताकि धूल-मिट्टी हट जाए। अगर अलमारी पर पुराना पेंट लगा हो तो उसे अच्छे से रगड़कर साफ करें। इसके बाद अगर कोई दरार या छेद हो तो उसे भर दें और सूखने दें। इसके बाद सैंडपेपर से अलमारी की सतह को हल्का-सा रगड़ें ताकि नया पेंट अच्छे से चिपक सके।

#3 प्राइमर का इस्तेमाल करें नया पेंट लगाने से पहले प्राइमर लगाना बहुत जरूरी है। प्राइमर पेंट को अच्छी तरह से चिपकने में मदद करता है और उसे टिकाऊ बनाता है। यह पुराने पेंट को ढकता भी है और नई परत को मजबूती देता है। प्राइमर लगाने से पेंट का रंग भी ज्यादा गहरा और सुंदर आता है। इसके अलावा यह अलमारी की लकड़ी को नमी से बचाता है और उसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है।

#4 सही ब्रश या रोलर का चयन करें अलमारी को पेंट करते समय सही ब्रश या रोलर का चयन करना भी अहम है। छोटे-छोटे हिस्सों जैसे कोनों और किनारों को पेंट करने के लिए छोटे ब्रश का इस्तेमाल करें, जबकि बड़े हिस्सों के लिए रोलर का उपयोग करें। इससे आपका समय भी बचेगा और पेंट भी अच्छे से लगेगा। इसके अलावा ब्रश या रोलर की गुणवत्ता पर ध्यान दें ताकि पेंट समान रूप से और सुंदरता से लगे।