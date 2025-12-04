घर के गार्डन या बालकनी में आंवला उगाना चाहते हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

आंवला एक ऐसा फल है, जो विटामिन-C के साथ-साथ कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसका सेवन कई स्वास्थ्य लाभ देने के साथ-साथ बालों की देखभाल करने में भी मदद कर सकता है। अगर आप घर के गार्डन या बालकनी में आंवला उगाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको सही किस्म का चयन करना होगा। आइए जानते हैं कि घर पर आंवला उगाने के लिए क्या-क्या करना होगा।

#1 सही किस्म का चयन करें आंवला की कई प्रकार की किस्में होती हैं, लेकिन घर के गार्डन या बालकनी के लिए ऐसी किस्म चुनें, जो कम स्थान ले और कम ऊंचाई तक बढ़े। इसके लिए आप छोटे पौधों वाली किस्में चुन सकते हैं, जो गमले में अच्छी तरह से उग सकें। इसके अलावा आप ऐसी किस्म भी चुन सकते हैं, जो फल देने में कम समय ले और फल देने की मात्रा भी अधिक हो।

#2 गमले का आकार चुनें आंवला के पौधे के लिए गमले का आकार बहुत जरूरी होता है। अगर आप छोटे गमले में पौधे लगाते हैं तो उनके विकास पर असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसा गमला चुनें, जिसमें कम से कम 12-18 इंच गहराई हो और वह 10 इंच चौड़ा हो। इसके अलावा गमले में अच्छी जल निकासी होनी चाहिए ताकि पानी आसानी से निकल सके और जड़ें सड़ें नहीं। इस तरह आप अपने आंवला के पौधे को स्वस्थ रख सकेंगे।

#3 मिट्टी का चयन करें आंवला के पौधे के लिए ऐसी मिट्टी चुनें, जिसमें अच्छी जल निकासी हो और पोषक तत्व भी मौजूद हों। इसके लिए आप रेत, खाद और गाद का मिश्रण बना सकते हैं या फिर बाजार से तैयार बागवानी मिट्टी खरीद सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी का अम्लीय स्तर भी संतुलित होना चाहिए, जो 6-7 के बीच होना चाहिए। इससे पौधे को पर्याप्त पोषण मिलेगा और वह अच्छे से विकसित हो सकेगा।

#4 धूप का ध्यान रखें आंवला का पौधा धूप पसंद करता है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां पर रोजाना 6-8 घंटे की सीधी धूप मिल सके। अगर आप अपने गार्डन या बालकनी में आंवला का पौधा लगा रहे हैं तो उसे सुबह-शाम धूप लगवाएं ताकि उसका विकास सही तरीके से हो सके। इससे आपके घर में प्राकृतिक तरीके से ताजगी बनी रहेगी और पौधे पर कोई नकारात्मक असर भी नहीं पड़ेगा।