एशिया में पतझड़ के मौसम में मनाए जाते हैं ये प्रमुख त्योहार, जानिए इनका महत्व 

एशिया के देशों की पहचान उनकी संस्कृति और परंपराओं से की जा सकती है। यहां के हर देश में खास तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जिनकी खास महत्व होता है। इनमें से कई पर्व मौसम पर भी आधारित होते हैं। आज हम ऐसे ही त्योहारों के बारे में बात करेंगे, जो पतझड़ के मौसम में मनाए जाते हैं। जैसे ही पेड़ों के पत्ते नारंगी और भूरे होने लगते हैं, इन त्योहारों की तैयारियां जोरों-शोरों से शुरू हो जाती हैं।

#1 दिवाली पतझड़ के दौरान भारत का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है, जिसका हर किसी को इंतजार रहता है। हम बात कर रहे हैं दिवाली की, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार पर पूरे देश में रोशनी का सैलाब आ जाता है। लोग पटाखे व दिए जलाते हैं और गणेश और लक्ष्मी मां की पूजा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे।

#2 त्सुकिमी 8वें चंद्र माह के 15वें दिन जापान में त्सुकिमी पर्व मनता है। 'त्सुकिमी' का मतलब है 'चांद को देखना।' इससे आप समझ ही गए होंगे कि इस त्योहार पर लोग चांद का दीदार करते हैं। इस दिन जापानी लोग अच्छी फसल के लिए आभार व्यक्त करते हैं और पूर्णिमा के चमकते चांद को देखते हैं। घरों को सुसुकी (पैंपस घास) से सजाया जाता है, 15 'त्सुकिमी डांगो' डम्पलिंग का पिरामिड बनाया जाता है और फलों का भोग लगाया जाता है।

#3 लोय क्रथोंग और यी पेंग महोत्सव नवंबर में जिस दिन पूर्णिमा का चांद निकलता है, उस दिन थाईलैंड जगमगा उठता है। इस दिन यहां लोय क्रथोंग और यी पेंग महोत्सव मनाया जाता है। लोय क्राथोंग के दौरान लोग नदियों, झीलों और नहरों पर इकट्ठा होते हैं। वे केले के पत्तों से बने कमल के आकार के क्राथोंग को मोमबत्तियों, फूलों और धूपबत्ती से सजाकर जल देवी 'फ्रा माई खोंगखा (गंगा)' को अर्पित करते हैं। यी पेंग पर लोग कागज की लालटेन जलाकर आसमान में छोड़ते हैं।

#4 चुसेओक 8वें चंद्र माह के 15वें दिन दक्षिण कोरिया में चुसेओक नाम का त्योहार मनाया जाता है। चुसेओक का अर्थ होता है 'पतझड़ की शाम' और इसे 'हंगावी' भी कहा जाता है। यह पर्व 3 दिन चलता है, जो फसल की कटाई और पूर्वजों के सम्मान को समर्पित है। इस दौरान सभी लोग 'चार्ये' के लिए अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाते हैं। इस अनुष्ठान में पूर्वजों को अर्ध-चंद्राकार वाले चावल के केक और चावल से बनी शराब चढ़ाई जाती है।