रात को तारों से जगमग करती हैं ये कैंप साइट्स, यहां जाकर यात्रा बनेगी यादगार

कैंपिंग एक अनोखा अनुभव है, जो प्रकृति के करीब ले जाता है। भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप कैंपिंग का मजा ले सकते हैं। इन जगहों पर आप न केवल प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, बल्कि रात को तारों को गिनते हुए सोने का भी मजा ले सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी कैंप साइट्स के बारे में बताते हैं, जहां तारों को देखते हुए समय बिताना यादगार हो सकता है।

#1 स्पीति घाटी (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी एक बेहद सुंदर कैंप साइट है। यहां की ठंडी जलवायु और बर्फ से ढके पहाड़ आपको एक अलग ही अनुभव देते हैं। स्पीति में आप ताबो मठ, की मठ और कॉक्रिंग हार्डम जैसे प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। यहां की रातें बहुत शांत होती हैं और आप आसानी से तारों को गिन सकते हैं। स्पीति घाटी में कैंपिंग का सबसे अच्छा समय गर्मियों का मौसम है।

#2 पांगोंग त्सो झील (लद्दाख) लद्दाख की पांगोंग त्सो एक अनोखी झील है और इस झील के किनारे कैंपिंग करना एक यादगार अनुभव है। पांगोंग झील का पानी नीला और साफ है, जो इसे और भी खास बनाता है। यहां आप रात को तारों को गिन सकते हैं और सुबह-सुबह सूर्योदय का नजारा देख सकते हैं। पांगोंग झील तक पहुंचने में थोड़ी मेहनत लग सकती है, लेकिन यह यात्रा इसके लायक है।

#3 नुब्रा घाटी (लद्दाख) नुब्रा घाटी लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां आप ऊंट की सवारी कर सकते हैं और रेगिस्तान की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। नुब्रा घाटी में रेत के टीले, हिमालय पर्वत और प्राचीन मठ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहां की रातें बहुत शांत होती हैं और आप आसानी से तारों को गिन सकते हैं। नुब्रा घाटी में कैंपिंग का सबसे अच्छा समय गर्मियों का मौसम है।