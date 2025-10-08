त्योहारों का मजा दोगुना कर देंगे बासमती चावल से बनने वाले ये स्वादिष्ट व्यंजन, जानें रेसिपी

चावल भारतीय खान-पान का अहम हिस्सा है। खासकर बासमती चावल की तो बात ही अलग है। ये न केवल खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसकी खुशबू भी लाजवाब होती है। बासमती चावल के व्यंजन त्योहारों में खासतौर पर बनाए जाते हैं, जो सभी को पसंद आते हैं। आज हम आपको बासमती चावल से बनाए जाने वाले 4 व्यंजनों की रेसिपी बताने वाले हैं, जिन्हें आप त्योहारों के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं।

#1 मटर पुलाव मटर पुलाव एक बेहतरीन व्यंजन है, जो त्योहारों में खासतौर पर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मटर को मसालों में पकाया जाता है, फिर उसमें भिगोए हुए बासमती चावल मिलाए जाते हैं। इस व्यंजन को धीमी आंच पर पकाया जाता है, ताकि मटर और चावल का स्वाद अच्छे से मिल जाए। यह पुलाव खाने में बेहद स्वादिष्ट और खुशबूदार होता है। आप इसे सब्जी के साथ परोस सकते हैं।

#2 सब्जियों की बिरयानी सब्जियों वाली बिरयानी एक लोकप्रिय पकवान है, जो हर त्योहार को खास बना सकता है। इसमें गाजर, मटर और आलू जैसी सब्जियां शामिल की जाती हैं। सबसे पहले मसालों को भूनकर उसमें प्याज, टमाटर और बाकी सब्जियां डाली जाती हैं। इसके बाद इसमें भिगोए हुए बासमती चावल मिलाए जाते हैं। यह व्यंजन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार होता है, जिसे आप रायते के साथ खा सकते हैं।

#3 दम आलू चावल अगर आप त्योहार पर कोई अलग प्रकार का व्यंजन बनाना चाह रहे हैं तो दम आलू चावल आजमाएं। इसमें मसालों में पकाए गए छोटे-छोटे आलू डाले जाते हैं और फिर उनमें भिगोए हुए बासमती चावल मिलाए जाते हैं। इसके लिए छोटे आलुओं को पहले उबालकर मसालों में अच्छी तरह भून लें। इसके बाद इसमें चावल मिलाकर पक जाने दें। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें खड़े मसाले भी मिलाएं, जो खुशबू को भी बढ़ाएगा।