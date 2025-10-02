कच्चे पपीते से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, स्वास्थ्य के लिए भी होंगे लाभदायक

आमतौर पर लोग पका हुआ पपीता ही खान पसंद करते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि कच्चा पपीता भी कई स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद बढ़ा सकता है? जी हां, कच्चे पपीते का उपयोग करके कई अनोखे और लाजवाब व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आज हम आपको इससे बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो मिनटों में तैयार हो जाएंगी। इनका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे।

#1 कच्चे पपीते की चटपटी चाट कच्चे पपीते से आप चटपटी और स्वादिष्ट चाट बना सकते हैं, जो सभी को पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले कच्चे पपीते को छीलकर पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसमें कटे हुए पपीते के टुकड़े डालें और नमक, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर मिलाएं। इसे अच्छी तरह पकाकर ऊपर से हरा धनिया डालकर परोसें।

#2 कच्चे पपीते की सब्जी साधारण सब्जी के बजाय आपको एक बार कच्चे पपीते की सब्जी का स्वाद चखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले कच्चे पपीते को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालें। इसके बाद इसमें कटे हुए पपीते के टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ी देर पकने दें और फिर इसमें नमक डालकर ढककर पका लें। इसे रोटी या चावल के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#3 कच्चे पपीते का अचार अचार भारतीय खान-पान का जरूरी हिस्सा है और कच्चे पपीते का अचार तो सभी के मन को भाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे पपीते को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को नमक लगाकर धूप में सुखा लें। इसके बाद सरसों का तेल गर्म करके उसमें मेथी दाना, सौंफ, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। इन मसालों को कच्चे पपीते के टुकड़ों पर डालें और उसे ठंडा हो जाने दें।

#4 कच्चे पपीते का हलवा आपने हलवा तो कई तरह का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी कच्चे पपीते का हलवा चखा है? यह मीठा व्यंजन आपके मन को तृप्त कर देगा। इसके लिए कच्चे पपीते को छीलकर घिस लें। अब एक कढ़ाई में घिसा हुआ पपीता डालें और उसमें दूध मिलाकर पकने दें। जब वह गाढ़ा हो जाए तो उसमें चीनी, इलायची पाउडर और घी डालकर अच्छे से मिलाएं। ऊपर से मेवे डालकर गर्मा-गर्म परोसें।