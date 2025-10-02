दिवाली पर अपने घर को सजाने के लिए बनाएं खूबसूरत बंधनवार, जानिए आसान तरीका

दिवाली पर घर की सजावट करने के लिए लोग तरह-तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक है बंधनवार, जो घर को एक खास और पारंपरिक लुक दे सकता है। इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है, जिसका धार्मिक महत्व भी होता है। इस लेख में हम आपको बंधनवार बनाने का आसान तरीका बताएंगे, जिससे दिवाली के त्योहार पर आपका घर सबसे आकर्षक दिखाई देगा।

#1 सामग्री जुटाएं बंधनवार बनाने के लिए सबसे पहले आपको सामग्री जुटानी होगी। इसके लिए आप फूलों, पत्तियों, लाइट, रिबन, मोतियों और अन्य सजावटी सामान का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो ताजे फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लंबे समय तक टिकने वाले नकली फूलों का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा इसे बनाने के लिए आम की पत्तियों या रंग-बिरंगे कागज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

#2 आधार तैयार करें बंधनवार बनाने के लिए सबसे पहले एक मजबूत आधार तैयार करें। इसके लिए आप लकड़ी या लोहे की डंडी का उपयोग कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से साफ कर लें और जरूरत पड़ने पर उसमें रंग भी भर दें। इसके बाद इस आधार पर तार लगाकर उसे मजबूत बनाएं, ताकि बंधनवार टिकाऊ रहे। इस आधार पर धीरे-धीरे फूल, पत्तियों और अन्य सजावटी सामान लगाए जा सकते हैं, ताकि यह दिखने में सुंदर लगे।

#3 फूल और पत्तियां लगाएं आधार बनाने के बाद बारी आती है फूलों और पत्तियों की, जिन्हें बंधनवार पर लगाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले छोटे-छोटे गुलाब, गेंदे या चमेली के फूलों का चयन करें। इन्हें तार पर अच्छे से बांधकर अपने बंधनवार पर लगा दें। आप चाहें तो अलग-अलग रंगों के फूलों का उपयोग करके उसे और भी आकर्षक बना सकते हैं। इसके अलावा बंधनवार में हरी पत्तियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि उसमें हरियाली जुड़ जाए।

#4 लाइट से सजाएं अब अपने तैयार किए हुए बंधनवार पर लाइट लगाएं, ताकि यह रात में भी चमकता रहे। इसके लिए आप छोटे-छोटे बल्ब या फिर फेरी लाइट का उपयोग कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से बांधकर बंधनवार पर लटकाएं, ताकि जब रात में ये जलें तो बंधनवार खूबसूरत दिखे। इससे आपका बंधनवार न केवल दिन में, बल्कि रात में भी खास लगेगा और दिवाली के माहौल को और भी रोशन बना देगा।