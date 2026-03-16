भिंडी से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

भिंडी को आमतौर पर सब्जियों में शामिल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? जी हां, भिंडी से ऐसे-ऐसे व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे। आइए आज हम आपको भिंडी के कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#1 भिंडी वाले चावल भिंडी वाले चावल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले भिंडी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर तेल में भूनें। अब इसमें बासमती चावल डालें और साथ ही मसाले जैसे जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर आदि डालें। इसे धीमी आंच पर पकने दें ताकि चावल अच्छी तरह से पक जाएं। इस व्यंजन को दही या रायते के साथ परोसें और इसका आनंद लें।

#2 भरवां भिंडी भरवां भिंडी एक खास व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले भिंडी को बीच से चीरा लगाकर खोला जाता है, फिर उसमें मसालेदार भरावन तैयार की जाती है जिसमें बेसन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आदि मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को भिंडी में भरकर धीमी आंच पर पकाया जाता है ताकि मसाले भिंडी में अच्छे से समा जाएं और इसका स्वाद बढ़ जाएं।

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#3 कुरकुरी भिंडी कुरकुरी भिंडी एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप चाय के साथ या शाम की टहलने के दौरान खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले भिंडी को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें और फिर बेसन, अरारोट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक आदि मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें। अब इस घोल में कटे हुए भिंडियों को डुबोकर गर्म तेल में तलें जब तक वे सुनहरी न हो जाएं। इन्हें गर्मागर्म परोसें।

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#4 दही वाली कुरकुरी भिंडी दही वाली कुरकुरी भिंडी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले भिंडी को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें और फिर बेसन, अरारोट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक आदि मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें। अब इस घोल में कटे हुए भिंडियों को डुबोकर गर्म तेल में तलें जब तक वे सुनहरी न हो जाएं। अब इन्हें एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें।