सीताफल से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए इनकी आसान रेसिपी

सीताफल एक ऐसा फल है, जो विटामिन-C, फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियमन से भरपूर होता है। यह फल स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बहुत फायदेमंद भी होता है। आमतौर पर इसे कच्चा ही खाया जाता है, लेकिन इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको सीताफल से बनने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे। इन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और इनका स्वाद लाजवाब होता है।

#1 सीताफल की खीर सीताफल की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे आप त्योहारों या खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें कदूकस किया हुआ सीताफल मिलाएं। इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे शामिल करें। खीर को तब तक पकाएं जब तक कि वह गाढ़ी न हो जाए। ऊपर से बारीक कटे सूखे मेवे छिड़क दें। इसे आप ठंडा या गर्म, दोनों तरह से परोस सकते हैं।

#2 सीताफल का हलवा हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन एक बार सीताफल वाला हलवा खा कर देखें। इसे बनाने के लिए घी में सूजी को अच्छी तरह भून लें। इसके बाद उसमें कदूकस किया हुआ सीताफल मिला दें। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर पकाएं, जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। आप इसमें सूखे मेवे, गुलाब जल और केसर का पानी भी शामिल कर सकते हैं।

Advertisement

#3 सीताफल के लड्डू सीताफल की मिठास अगर लड्डू में मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। इस मिठाई को तैयार करने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में कुछ मिनट तक भून लें। अब उसमें कदूकस किया हुआ सीताफल शामिल कर दें। इसके बाद इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। मिश्रण के गाढ़े होने के बाद उसे ठंडा कर लें और हाथों से गोल-गोल लड्डू बना लें। परोसने से पहले उन पर पिस्ता लगाना न भूलें।

Advertisement

#4 सीताफल की आइसक्रीम गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम कौन नहीं पसंद करता? अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो सीताफल की आइसक्रीम बनाएं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें चीनी डालें। कुछ देर पकाने के बाद इसमें पीसा किया हुआ सीताफल मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके फ्रिज में जमा लें। आप चाहें तो इसमें थोड़े सीताफल के टुकड़े भी शामिल कर सकते हैं, जिससे आइसक्रीम और लजीज लगेगी।