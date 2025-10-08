मखाने से बनने वाले ये 5 भारतीय व्यंजन सेहत के लिए होंगे फायदेमंद, जानिए आसान रेसिपी

मखाने एक सेहतमंद मेवा है, जो प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसे डाइट में शामिल करने से वजन घटाने में मदद मिलती है, दिल का स्वास्थ्य सुधरता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। इन्हें आप कई स्वादिष्ट व्यंजनों में शामिल कर सकते हैं, जो त्योहारों के दौरान मेहमानों को परोसे जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको मखाने से बनने वाले 5 भारतीय व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिनका स्वाद भी लाजवाब होता है।

#1 मखाना खीर मखाना खीर एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे किसी भी खास मौके पर बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मखानों को भून लें और दूध में पका लें। इसके बाद चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवों को मिलाकर पका लें। इसे धीमी आंच पर पकाते रहें, जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए। आप इसे ठंडा या गर्म, दोनों तरह से परोस सकते हैं।

#2 मखाना टिक्का मखाना टिक्का एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे शाम की चाय के साथ खाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मखानों को दही और मसालों में भिगोकर रखें। इसके बाद उन्हें सीक पर लगाकर भून लें या ओवन में पका लें। यह स्नैक कुरकुरा होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी होता है, जो अस्वास्थ्यकर स्नैक्स का बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे आप चटनी या सॉस के साथ परोस सकते हैं।

#3 मखाना पुलाव आप मखाने से लजीज पुलाव भी बना सकते हैं, जिसमें चावल, सब्जियां और मखाने मिलाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और अपनी पसंदीदा सब्जियों को तेल में भून लें। इसके बाद उसमें भुने हुए मखाने डालें और चावल डालकर पका लें। इसे धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह चावल और मखानों में घुल जाएं। आप रायते के साथ इस व्यंजन का आनंद ले सकते हैं।

#4 मखाना कटलेट मखाना कटलेट एक सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप नाश्ते में खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू और भुने हुए मखानों को मीस लें। इसके बाद इसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं। इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तेल में तल लें। आप इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं। ये कटलेट कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं, जिन्हें आप चटनी के साथ परोस सकते हैं।