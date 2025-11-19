डैंड्रफ से छुटकारा दिला सकते हैं ये 5 घरेलू हेयर मास्क
क्या है खबर?
डैंड्रफ एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। यह सिर की खोपड़ी पर सफेद बुरे के रूप में दिखाई देती है और इससे बालों की जड़ों को पोषण देने वाले तेलों का उत्पादन कम हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे हेयर मास्क बनाने के तरीके बताते हैं, जो डैंड्रफ को दूर करने में मदद कर सकते हैं और बालों को स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
एलोवेरा और नींबू का हेयर मास्क
एलोवेरा जेल और नींबू का मिश्रण डैंड्रफ को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एलोवेरा जेल में ताजा नींबू का रस मिलाएं, फिर इस मिश्रण को सिर की खोपड़ी पर लगाएं और 30 मिनट के बाद सिर को शैंपू से धो लें। एलोवेरा जेल सिर को नमी देता है और नींबू का रस तेल उत्पादन को नियंत्रित करता है। नियमित रूप से इसका उपयोग करने से डैंड्रफ की समस्या में सुधार हो सकता है।
#2
दही और शहद का हेयर मास्क
दही और शहद का मिश्रण बालों को पोषण देने के साथ-साथ डैंड्रफ को भी दूर रख सकता है। इसके लिए एक कटोरी में दही और शहद मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें, फिर इस मिश्रण को पूरे सिर पर लगाएं और 20-30 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से सिर धो लें। दही सिर को नमी देता है और शहद का रस तेल उत्पादन को नियंत्रित करता है, जिससे डैंड्रफ की समस्या में सुधार होता है।
#3
नारियल के तेल और नींबू का हेयर मास्क
नारियल का तेल और नींबू का रस मिलाकर लगाने से भी डैंड्रफ दूर हो सकता है। इसके लिए एक चम्मच नारियल तेल में नींबू का रस मिलाएं, फिर इसे अच्छी तरह मिलाकर सिर की जड़ों पर लगाएं। 15-20 मिनट तक छोड़ दें और फिर शैंपू से धो लें। नारियल तेल सिर को पोषण देता है और नींबू का रस तेल उत्पादन को नियंत्रित करता है, जिससे डैंड्रफ की समस्या में सुधार हो सकता है।
#4
मेथी के बीजों का हेयर मास्क
मेथी के बीजों को रातभर पानी में भिगोकर सुबह उनका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को पूरे सिर पर लगाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से सिर धो लें। मेथी के बीजों में मौजूद गुण डैंड्रफ को कम करते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं। नियमित रूप से इसका उपयोग करने से डैंड्रफ की समस्या में सुधार हो सकता है और बाल स्वस्थ रहते हैं।
#5
आंवला और रीठा का हेयर मास्क
आंवला और रीठा मिलाकर लगाने से भी डैंड्रफ दूर हो सकती है। इसके लिए आंवला पाउडर और रीठा पाउडर को बराबर मात्रा में लेकर उनका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को पूरे सिर पर लगाकर 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर शैंपू से धो लें। आंवला विटामिन-C से भरपूर होता है जो सिर को पोषण देता है, जबकि रीठा प्राकृतिक शैंपू की तरह काम करता है जिससे बाल साफ रहते हैं।