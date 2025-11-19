सर्दियों के दौरान इन 5 जड़ी-बूटियों का करें सेवन, रहेंगे स्वस्थ

सर्दियों के दौरान ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म खाना खाते हैं। हालांकि, इसके साथ ही कुछ जड़ी-बूटियों का सेवन भी जरूरी है क्योंकि ये खून को गर्म रखने और शरीर की सुरक्षा में मदद कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन सर्दियों के दौरान जरूर करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें।

#1 अदरक अदरक एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जिसका सेवन सर्दियों के दौरान जरूर करना चाहिए क्योंकि यह खून को गर्म रखने में मदद कर सकती है। इसके अलावा अदरक का सेवन पाचन क्रिया को ठीक रखने और सर्दियों में होने वाली सामान्य बीमारियों से बचाए रखने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए अदरक को अपने खाने में शामिल करें या फिर अदरक की चाय बनाकर पिएं।

#2 तुलसी तुलसी का सेवन भी सर्दियों के दौरान जरूर करना चाहिए क्योंकि यह शरीर की सुरक्षा करने की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ शरीर को गर्माहट देने में मदद कर सकती है। इसके अलावा तुलसी का सेवन सर्दियों में होने वाली सामान्य बीमारियों जैसे जुकाम और खांसी आदि से बचाने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए नियमित रूप से तुलसी की चाय का सेवन करें या फिर तुलसी की पत्तियों को चबाएं।

#3 जायफल जायफल एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जिसका सेवन भी सर्दियों के दौरान जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें सूजन और दर्द से राहत देने के गुण होते हैं। इसके अलावा जायफल पाचन क्रिया को ठीक रखने, शरीर की सुरक्षा करने की क्षमता को बढ़ाने और शरीर को गर्माहट देने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए दूध में जायफल पाउडर मिलाकर पीएं।

#4 दालचीनी दालचीनी एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जिसका सेवन सर्दियों के दौरान जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें शरीर की सुरक्षा करने वाले तत्व होते हैं, जो शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ शरीर की सुरक्षा करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी का सेवन पाचन क्रिया को ठीक रखने और शरीर को गर्माहट देने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए गर्म पानी में थोड़ी दालचीनी पाउडर मिलाकर पीएं।