मेनोपॉज के लक्षणों को बिगाड़ सकते हैं रोजाना खाए जाने वाले ये 5 खाद्य पदार्थ

45 से 55 साल की महिलाओं के शरीर में एक प्राकृतिक बदलाव होता है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि पीरियड्स के खत्म होने का संकेत है। इसका मुख्य लक्षण होता है 12 महीने से ज्यादा तक पीरियड्स न होना। इस दौरान महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो राजमर्रा के जीवन को मुश्किल बना देती हैं। आपके द्वारा खाए जाने वाले ये खाद्य पदार्थ भी मेनोपॉज के लक्षणों को बिगाड़ सकते हैं।

#1 तीखा खाना ज्यादातर महिलाओं को तीखा खाना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि, मेनोपॉज के दौरान अपने भोजन में ज्यादा मिर्ची डालने से पहले 10 बार सोचें। तीखा और मसालेदार खाना खाने से आपके शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और ज्यादा पसीना आ सकता है। साथ ही इसके चलते आपका चेहरा लाल भी पड़ सकता है। तीखा भोजन पेट में जलन और सिरदर्द भी पैदा कर सकता है, जिससे काम-काज करना मुश्किल हो जाता है।

#2 जंक फूड पिज्जा, बर्गर और मोमो जैसे जंक फूड इन दिनों सभी की डाइट का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि, इनका ज्यादा सेवन मेनोपॉज के लक्षणों को बत्तर कर सकता है। हृदय रोग एक ऐसी स्थिति है, जिसका मेनोपॉज के बाद महिलाओं को खतरा रहता है। जंक फूड में तेल और मसाले ज्यादा होते हैं, जो हृदय रोग का कारण बन सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ वजन बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, जिससे मेनोपॉज के लक्षण और बिगड़ सकते हैं।

#3 कॉफी मेनोपॉज के दौरान महिलाओं के शरीर का तापमान पहले से ही ज्यादा रहता है। ऐसे में कॉफी पीने से गर्मी और बढ़ जाती है और चक्कर आना और अत्यधिक पसीना निकलना शुरू हो जाता है। मेनोपॉज के बाद कई महिलाओं को यह भी महसूस होता है कि अचानक उनके शरीर पर कैफीन का ज्यादा असर होने लगा है। सरल शब्दों में समझें तो उन्हें कॉफी पीने से घबराहट होने लगती है और नींद उड़ जाती है।

#4 प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ स्नैक्स के तौर पर सभी चिप्स, बिस्किट या चॉकलेट आदि चुन लेते हैं। हालांकि, ये प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ उन महिलाओं के लिए ज्यादा हानिकारण होते हैं, जिनका मेनोपॉज हो गया होता है। इन खाद्य पदार्थों में नमक और चीनी की मात्रा ज्यादा होती है। इससे शरीर में पानी जमा हो सकता है और पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है। आपको इन पैकेट वाले खाद्य पदार्थों के बजाय मेवे या घर पर बने पौष्टिक स्नैक्स का विकल्प चुनना चाहिए।