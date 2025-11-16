अपनी कॉफी के कप में जोड़े फलों का स्वाद, बनाकर पिएं ये 5 फ्रूटी कॉफी

कॉफी लाखों लोगों का पसंदीदा पेय है, जिसे कई अलग-अलग रेसिपी से तैयार किया जाता है। हालांकि, इन दिनों लोगों को फलों के स्वाद वाली कॉफी बहुत पसंद आ रही हैं। इनमें कॉफी की ताजगी और फलों की मिठास का स्वादिष्ट मेल मिल जाता है, जो मन को तृप्त कर देता है। आज के लेख में हम आपको 5 तरह की फ्रूटी कॉफी की रेसिपी बताने वाले हैं, जो आपको जरूर पसंद आएंगी।

#1 क्रैनबेरी कॉफी आज-कल जिस फ्रूटी कॉफी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है क्रैनबेरी कॉफी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इंस्टेंट कॉफी को गर्म पानी में मिलाकर एस्प्रेसो शॉट तैयार कर लें। एक गिलास को आधा एस्प्रेसो शॉट से भरें और आधे में क्रैनबेरी जूस डाल दें। इसमें बर्फ डालें और छोटे-छोटे टुकड़ों में कटी क्रैनबेरी भी मिला दें। इसे कॉफी में आपको हल्का कड़वा और अनोखा स्वाद मिलेगा, जो आपको जरूर पसंद आएगा।

#2 संतरे वाली कॉफी अगर आप सुबह के समय पीने के लिए कोई ताजगी भरा पेय ढूंढ रहे हैं तो संतरे वाली कॉफी चुनें। इसमें संतरे के जूस का खट्टा-मीठा स्वाद और कॉफी की कड़वाहट मिलेगी, जो आपको दिनभर ऊर्जावान बनाए रखेगी। इसे बनाने के लिए एक गिलास को ताजा संतरे के जूस से आधा भर दें। अब इसमें थोड़ा पानी डालें और कॉफी का एस्प्रेसो शॉट डालकर मिलाएं। आप चाहें तो इसमें संतरे के टुकड़े डालकर उन्हें कूट भी सकते हैं।

#3 चेरी कॉफी अगर चेरी आपका पसंदीदा फल है तो उससे बनने वाली कॉफी आपको जरूर पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले चेरी को टुकड़ों में काट लें और डार्क व दूध वाली चॉकलेट के भी टुकड़े कर लें। एक ब्लेंडर में चेरी को पीसें और प्यूरी तैयार कर लें। इसी बीच दूध में चॉकलेट के टुकड़े डालकर पिघलाएं और चॉकलेट वाला दूध तैयार कर लें। एक गिलास में चेरी की प्यूरी, चॉकलेट वाला दूध और एस्प्रेसो शॉट डालकर मिलाएं और पिएं।

#4 ब्लूबेरी आइस्ड कॉफी ब्लूबेरी आइस्ड कॉफी बनाने के लिए एक पैन में ब्लूबेरी, जरा-सा पानी और भूरी चीनी डालकर पका लें। इसे तब तक पकाएं जब तक प्यूरी तैयार न हो जाए। अब एक गिलास में एस्प्रेसो शॉट डालें और ब्लूबेरी प्यूरी में वेनिला सिरप भी मिला लें। अब एक गिलास में सबसे पहले ब्लूबेरी प्यूरी डालें और उसमें ठंडा दूध मिला दें। ऊपर से ढेर सारी बर्फ और एस्प्रेसो शॉट डालकर मिलाएं और आनंद लेकर पिएं।