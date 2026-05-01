जापानी लोगों का पसंदीदा है ऊबे, जिससे बने ये पेय होते हैं बेहद लजीज

ऊबे एक प्रकार की जापानी सब्जी है, जो अपने बैंगनी रंग के लिए जानी जाती है। यह अपने अनोखे स्वाद और सेहतमंद गुणों के लिए भी मशहूर है और एक किस्म का रतालू होता है। ऊबे से कई तरह के पेय बनाए जा सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए अच्छे भी हैं। आइए आज हम आपको गर्मी में पीने लायक ऊबे से बनने वाले कुछ बेहतरीन ठंडे पेय की रेसिपी बताते हैं।

#1 ऊबे माचा लाटे माचा जापान का सबसे मशहूर पेय है, जिसमें ऊबे का स्वाद मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाता है। इसकी माचा लाटे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में माचा और गर्म पानी को फेंक लें। अब एक ग्लास में बर्फ डालें और पिसे हुए ऊबे का मिश्रण शामिल करें। इसके बाद इसमें अपनी पसंद का दूध मिलाएं और ऊपर से माचा वाला मिश्रण डालकर अच्छी तरह मिला लें।

#2 ऊबे का शेक गर्मियों में ठंडा-ठंडा कुछ पीने का मन करता है तो ऊबे का शेक एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए ऊबे के पेस्ट में दूध, शक्कर और बर्फ डालकर मिक्स करें। आप चाहें तो इसमें वनीला आइसक्रीम भी मिला सकते हैं। यह पेय न केवल ताजगी देता है, बल्कि शरीर को पानी की कमी से भी बचाता है। इसके अलावा यह पाचन को भी सुधारता है और ऊर्जा प्रदान करता है।

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#3 ऊबे की लस्सी लस्सी तो आपने कई बार पी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ऊबे की लस्सी चखी है? इसे बनाने के लिए दही, चीनी, पानी और ऊबे का पेस्ट मिलाकर मिक्स करें। यह पेय गर्मियों में पीने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक देता है और हाइड्रेटेड रखता है। इसके अलावा यह पाचन को भी सुधारता है और ताकत देता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं।

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#4 ऊबे की चाय अगर आप चाय के शौकीन हैं तो ऊबे की चाय जरूर आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले पानी उबालें, फिर उसमें अदरक डालें और थोड़ी देर पकने दें। अब इसमें ऊबे का पेस्ट डालें और अच्छी तरह मिलाएं। थोड़ी देर उबालने के बाद इसमें चीनी और दूध डालकर फिर से उबालें। इसे चाय को कप में छानकर निकालें, फिर ऊपर से थोड़ा-सा इलायची पाउडर डालें। यह पेय स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है।