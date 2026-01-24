दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ आलू वाले व्यंजनों की सूची में शामिल हैं ये 10 भारतीय पकवान

आलू एक ऐसी सब्जी है, जो भारतीय खान-पान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। सब्जियों से लेकर बिरियानी तक, आलू किसी भी व्यंजन का स्वाद बढ़ा देता है। यही कारण है कि यह 'सब्जियों का राजा' नाम से भी मशहूर है। हाल ही में 'टेस्ट एटलस' पत्रिका ने दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ आलू वाले व्यंजनों की सूची निकाली, जिसमें भारत के 10 पकवानों को जगह मिली। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1, #2 वड़ा पाव और आलू गोभी वड़ा पाव को इस सूची में 17वें स्थान पर रखा गया है। यह मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फूड है, जिसमें आलू से बनने वाला मसालेदार वड़ा शामिल होता है। वड़े को पाव के बीच में रखा जाता है और चटनी और मिर्च के साथ खाया जाता है। इसके बाद 29वां स्थान आलू गोभी को मिला है, जो एक पौष्टिक सब्जी है। यह उत्तर भारत में खास तौर से लोकप्रिय है और इसे रोटी या चावल के साथ खाया जाता है।

#3, #4 बटाटा वड़ा और आलू टिक्की महाराष्ट्र का बटाटा वड़ा 40वें स्थान पर है, जो एक किस्म का पकौड़ा है। इसे आलू, बेसन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, करी पत्ते और सरसों के बीज से तैयार किया जाता है। इसे लोग चटनी और चाय के साथ आनंद लेकर खाते हैं। सूची में अगला देसी व्यंजन आलू टिक्की है, जिसे 43वें स्थान पर रखा गया है। इसमें आलू से बनी टिक्की के ऊपर इमली की चटनी, हरी चटनी, सेव, मटर और मसाले डालकर परोसा जाता है।

#5, #6 रगड़ा पेटिस और बोंडा इस सूची में मुंबई का एक और व्यंजन शामिल है, जो कि रगड़ा पेटिस है। यह अपने चटपटे और अनोखे स्वाद के कारण 62वें स्थान पर है। इसमें सूखे पीले मटर का रसेदार रगड़ा बनाया जाता है और उसे आलू की मसालेदार पैटीज के साथ खाया जाता है। 71वां स्थान बोंडा को मिला है, जो दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है। यह भी एक तरह का पकौड़ा है, जिसे मीसे हुए आलू से बनाया जाता है।

#7, #8 दाबेली और आलू पालक गुजरात की दाबेली भी आलू से बनने वाला लजीज पकवान है, जिसे सूची में 81वां स्थान दिया गया है। यह छोटे आकार वाला बर्गर जैसा व्यंजन है, जिसमें उबले आलू को मीसकर भरा जाता है। दाबेली में सेव, अनार, 2 तरह की चटनियां और मूंगफली आदि शामिल की जाती हैं। 82वें स्थान पर आलू पालक को रखा गया है, जो हर भारतीय घर में बनने वाली सब्जी है। इसमें उबले आलू को पालक और मसालों के साथ पकाया जाता है।