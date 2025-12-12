'धुरंदर' के सितारे अक्षय खन्ना का अंदाज आता है पसंद? उनसे लें ये फैशन टिप्स

अक्षय खन्ना एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्मों में दिखाए गए अलग-अलग किरदारों ने उन्हें एक खास पहचान दी है। अक्षय का फैशन सेंस भी उतना ही खास है, जितना उनका अभिनय। उनके कपड़े न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखते हैं। आइए अक्षय के कुछ ऐसे फैशन टिप्स जानते हैं, जो आपके लुक को और भी खास बना सकते हैं।

#1 सफेद शर्ट जरूर खरीदें अक्षय खन्ना अक्सर सफेद शर्ट पहनते हैं, जो उनके लुक को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाती है। सफेद शर्ट किसी भी अवसर पर पहनी जा सकती है, चाहे वह ऑफिस हो या पार्टी। इसे जींस या किसी भी पैंट के साथ पहनकर आप एक कूल लुक पा सकते हैं। सफेद शर्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हर रंग के साथ मेल खाती है और आपको एक पेशेवर और स्मार्ट लुक दे सकती है।

#2 डेनिम जैकेट पहनें डेनिम जैकेट एक ऐसा कपड़ा है, जो हर पुरुष की अलमारी में होना चाहिए। अक्षय अक्सर डेनिम जैकेट पहनते हैं, जिससे उनका लुक और भी खास लगता है। डेनिम जैकेट को आप टी-शर्ट या शर्ट के ऊपर पहन सकते हैं। यह न केवल आपको ठंड से बचाती है, बल्कि एक कूल लुक हासिल करने में मदद करती है। अक्षय नीले के अलग-अलग टोन वाली डेनिम जैकेट पहने नजर आ चुके हैं, जो उन पर खूब जचती हैं।

#3 हल्के रंगों का चयन करें अक्षय हल्के रंगों के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि हल्का नीला, पीला या गुलाबी। ये रंग न केवल आपको तरोताजा महसूस कराते हैं, बल्कि गर्मियों में आपको ठंडक भी दे सकते हैं। अक्षय का रंग गोरा है, जिस वजह से उन पर हल्के नीले, सेज हरे, गुलाबी और नारंगी जैसे रंगों वाले कपड़े आकर्षक लगते हैं। इन्हें जींस या पैंट के साथ पहनकर आप भी एक बेहतरीन लुक पा सकते हैं।

#4 एक्सेसरीज का सही चुनाव करें अक्षय एक्सेसरीज का सही चयन करके अपने लुक को पूरा करते हैं। वे घड़ी, चश्मा या ब्रेसलेट जैसी छोटी-छोटी चीजों से अपने कपड़ों को और भी खास बनाते हैं। एक्सेसरीज आपके लुक में चार चांद लगा सकती हैं और आपको अलग पहचान दे सकती हैं। सही एक्सेसरीज का चयन करके आप अपने कपड़ों की शोभा बढ़ा सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को बखूबी प्रस्तुत कर सकते हैं। आप चाहें तो पुरुषों वाले हल्के जेवर भी पहन सकते हैं।