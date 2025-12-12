सर्दियों के दौरान बनाएं ये 5 तरह की चिक्की, सेहत के लिए होती हैं फायदेमंद

चिक्की एक स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक है, जो सर्दियों में खासतौर पर पसंद किया जाता है। यह न केवल स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। आज हम आपको 5 अलग-अलग तरह की चिक्की बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप सर्दियों की डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये आपको गर्माहट प्रदान करेंगी, एक पौष्टिक स्नैक का विकल्प रहेंगी और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करेंगी।

#1 मूंगफली की चिक्की मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली को हल्का भून लें और ठंडा होने दें। इसके बाद एक पैन में गुड़ और पानी को मिलाकर गर्म करें, जब तक कि गुड़ पूरी तरह से घुल न जाए। अब इसमें भुनी हुई मूंगफली डालें और अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण को घी लगी थाली में डालकर ठंडा होने दें, फिर टुकड़ों में काटकर परोसें। यह चिक्की बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगी।

#2 बादाम की चिक्की बादाम की चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को हल्का भून लें और ठंडा होने के लिए अलग रख दें। इसके बाद एक पैन में चीनी और पानी को मिलाकर चाशनी तैयार करें, फिर इसमें भुने हुए बादाम डालकर अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण को घी लगी थाली में डालकर ठंडा होने दें। इसके बाद चिक्की को टुकड़ों में तोड़ें और डिब्बे में भरकर रख लें। इसे रोजाना सुबह खाएं और स्वास्थ्य को बेहतर करें।

#3 काजू की चिक्की काजू की चिक्की का स्वाद वाकई लाजवाब होता है, जिसे बनाना भी बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले काजू को हल्का भून लें और ठंडा हो जाने दें। इसके बाद एक पैन में चीनी और पानी को मिलाकर चाशनी तैयार करें। इस चाशनी में भुने हुए काजू डालकर अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण को घी लगी थाली में डालकर ठंडा होने दें और टुकड़ों में काट लें। काजू की चिक्की का स्वाद बहुत ही खास होता है।

#4 खजूर की चिक्की खजूर की चिक्की बनाने के लिए सूखे खजूरों को पीस लें। अब एक पैन में घी गर्म करके उसमें पिसे हुए खजूर डालें और अच्छे से भूनें। इसके बाद इसमें कटे हुए काजू, बादाम और भुनी हुई मूंगफली डालें। अब इसमें इलायची पाउडर मिलाएं, जिससे स्वाद और खुशबु बढ़ेगी। इस मिश्रण को घी लगी थाली में डालकर ठंडा होने दें और काट लें। खजूर की चिक्की फाइबर से भरपूर होने की वजह से पेट के लिए अच्छी होती है।