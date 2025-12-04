LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / स्ट्रॉबेरी बनाम ब्लूबेरी बनाम अंगूर: इनमें से किसका सेवन सेहत के लिए है बेहतर?
स्ट्रॉबेरी बनाम ब्लूबेरी बनाम अंगूर: इनमें से किसका सेवन सेहत के लिए है बेहतर?
स्ट्रॉबेरी बनाम ब्लूबेरी बनाम अंगूर

स्ट्रॉबेरी बनाम ब्लूबेरी बनाम अंगूर: इनमें से किसका सेवन सेहत के लिए है बेहतर?

लेखन अंजली
Dec 04, 2025
11:12 am
क्या है खबर?

स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और अंगूर तीनों ही फल स्वादिष्ट होते हैं और सेहत के लिए फायदेमंद भी। ये फल विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। हालांकि, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अलग-अलग होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि इनमें से कौन-सा फल सबसे ज्यादा सेहतमंद है। आइए जानते हैं कि तीनों फलों में से किसका सेवन सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है।

#1

स्ट्रॉबेरी के फायदे

स्ट्रॉबेरी में विटामिन-C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा होती है। ये गुण रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के साथ त्वचा को निखारने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में एक खास तत्व होता है, जो शरीर में सूजन को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। स्ट्रॉबेरी का सेवन पाचन को भी ठीक रख सकता है।

#2

ब्लूबेरी के सेवन से मिलने वाले फायदे

ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन-C और फाइबर से भरपूर होती है, जो दिल की सेहत में सुधार, दिमाग को तेज करने और शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लूबेरी में कुछ ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर में खून के प्रवाह को बेहतर कर सकते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं। ब्लूबेरी का सेवन पाचन को भी ठीक रखने में सहायक है।

Advertisement

#3

अंगूर के सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ

अंगूर विटामिन-C, विटामिन-K और पोटेशियम का एक अच्छा स्त्रोत है। ये पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने, हड्डियों को स्वस्थ रखने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा अंगूर में एक खास यौगिक होता है, जो शरीर में एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन को कम करने वाले गुणों की तरह काम करता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है।

Advertisement

चयन

किसे चुनना चाहिए?

तीनों ही फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अगर पोषण की बात करें तो स्ट्रॉबेरी में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, वहीं ब्लूबेरी में कुछ खास गुण होते हैं, जो दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद हैं। दूसरी ओर अंगूर में पोटेशियम और विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो इसे एक अच्छा विकल्प बनाता है। इसलिए यह आपके व्यक्तिगत सेहत के लक्ष्यों और पसंद पर निर्भर करता है।

Advertisement