सर्दियों के दौरान त्वचा को मुलायम बनाने के लिए घर पर ऐसे बनाएं मॉइस्चराइजर

सर्दियों में त्वचा को नमी देने के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है। बाजार में कई तरह के मॉइस्चराइजर मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें मौजूद रसायन त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आइए आज हम आपको सर्दियों के लिए एक ऐसे मॉइस्चराइजर की विधि बताते हैं, जिसे घर पर बनाना आसान है और यह आपकी त्वचा को मुलायम और स्वस्थ रख सकता है। इसके लिए आपको बस कुछ सामग्रियों की जरूरत है।

#1 नारियल तेल और शहद का मिश्रण सर्दियों के लिए नारियल तेल और शहद का मिश्रण एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर हो सकता है। इसके लिए आपको एक छोटे से डिब्बे में दो चम्मच नारियल तेल और एक चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर एकसार कर लें। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे और हाथों पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। यह मिश्रण आपकी त्वचा को गहराई से नमी देगा और उसे मुलायम बनाएगा।

#2 एलोवेरा जेल और गुलाब जल एलोवेरा जेल और गुलाब जल का मिश्रण भी सर्दियों के लिए अच्छा मॉइस्चराइजर हो सकता है। इसके लिए एक छोटे से डिब्बे में एक चम्मच एलोवेरा जेल और एक चम्मच गुलाब जल मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। यह मिश्रण आपकी त्वचा को ताजगी देगा और उसे मुलायम बनाए रखेगा। इसके अलावा यह त्वचा को नमी भी देता है, जिससे सर्दियों में होने वाली रूखी त्वचा से राहत मिलती है।

#3 बादाम तेल और दूध की मलाई बादाम तेल और दूध की मलाई का मिश्रण भी सर्दियों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए आपको एक छोटे से डिब्बे में एक चम्मच बादाम तेल और दो चम्मच दूध की मलाई मिलानी होगी। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर एकसार कर लें। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। यह मिश्रण आपकी त्वचा को गहराई से पोषण देगा और उसे मुलायम बनाएगा।

