सूप के बिना सर्दियों का मजा है अधूरा, जानिए 5 स्वादिष्ट सूप की रेसिपी

सर्दियों में गर्मागर्म सूप का सेवन करना न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। सूप में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स शरीर को गर्म रखते हैं और ठंड से बचाते हैं। इस लेख में हम आपको पांच ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक सूप की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये सूप न केवल आपके पेट को भरेगा बल्कि आपके शरीर को भी गर्म रखेगा।

#1 टमाटर का सूप टमाटर का सूप बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक को बारीक काट लें। एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें प्याज, लहसुन और अदरक डालकर भूनें, फिर इसमें टमाटर डालें और नरम होने तक पकाएं। अब इसमें पानी डालकर उबाल आने दें और मिश्रण को ठंडा करके पीस लें। इस पेस्ट को वापस पैन में डालें, नमक, काली मिर्च और तुलसी डालकर अच्छी तरह मिलाएं, फिर गर्मागर्म परोसें।

#2 पालक का सूप पालक का सूप बनाने के लिए सबसे पहले पालक को धोकर उसके डंठल हटा दें, फिर पालक को पानी में उबालें जब तक वह नरम न हो जाए। एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें प्याज, लहसुन और अदरक डालकर भूनें। अब उबले हुए पालक को इसमें डालें और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद इस मिश्रण को पीस लें। मिश्रण को वापस पैन में डालें, नमक, काली मिर्च और तुलसी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

#3 मिक्स सब्जियों का सूप मिक्स सब्जियों का सूप बनाने के लिए गाजर, शिमला मिर्च, फूलगोभी, हरी मटर जैसी सब्जियों को बारीक काट लें। एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटी सब्जियों को डालकर थोड़ी देर भूनें। अब इसमें पानी डालकर उबाल आने दें और मिश्रण को नरम होने तक पकाएं। इसके बाद इस मिश्रण को पीस लें, फिर इस पेस्ट को वापस पैन में डालें, नमक, काली मिर्च और तुलसी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

#4 मूंग दाल का सूप मूंग दाल का सूप बनाने के लिए मूंग दाल को धोकर 30 मिनट तक भिगो दें। एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब भीगी मूंग दाल को पानी सहित इसमें डालें और कुकर बंद करके 3 सीटी लगवाएं। कुकर खुलने के बाद दाल को पीस लें। मिश्रण को वापस पैन में डालें, नमक, काली मिर्च और तुलसी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।