आपके बच्चे कर रहे हैं चॉकलेट ब्राउनी खाने की जिद? जानिए इस व्यंजन की आसान रेसिपी

ब्राउनी एक स्वादिष्ट और लोकप्रिय मीठा व्यंजन है, जो अमेरिका का पारंपरिक पकवान है। यह व्यंजन खासतौर पर बच्चों और किशोरों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। वैसे तो ब्राउनी बेकरी और दुकानों में मिल जाती है, लेकिन इसे घर पर बनाना भी आसान है। इस लेख में हम आपको घर पर ब्राउनी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। इस व्यंजन को चखकर आपके बच्चे इसे बार-बार खाने की जिद करेंगे।

स्टेप 1 सबसे पहले ओवन को गर्म करें इस व्यंजन को बनाने की शुरुआत करने से पहले ओवन को गर्म करना जरूरी है, ताकि इसमें ब्राउनी अच्छी तरह से पक सके। इसके लिए ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक गर्म करें। इससे आपका ओवन सही तापमान पर तैयार हो जाएगा और ब्राउनी को पकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले से गर्म करने से ब्राउनी समान रूप से पकती है और उसका स्वाद भी बेहतरीन आता है।

स्टेप 2 मक्खन और चॉकलेट को पिघलाएं ओवन गर्म करने के बाद एक बर्तन में मक्खन और चॉकलेट को डालकर धीमी आंच पर पिघलाएं। इसके लिए आप एक बड़ा बर्तन पानी से भरकर उबालें और उसपर एक छोटा बर्तन रखकर उसमें मक्खन और चॉकलेट डालें। इस तरह से आपकी चॉकलेट आसानी से पिघल जाएगी और जलेगी नहीं। ध्यान रखें कि मिश्रण को लगातार मिलाते रहें, ताकि चॉकलेट जल न जाए या बर्तन की सतह पर चिपक न जाए।

स्टेप 3 दही और शक्कर को मिलाएं अगले स्टेप में एक अलग बर्तन में दही और शक्कर को अच्छी तरह फेंट लें। इसके लिए आप हाथ से फेंटने वाले चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। जब तक मिश्रण हल्का और फूला हुआ न हो जाए तब तक फेंटते रहें। इस चरण में आपको ध्यान रखना होगा कि शक्कर पूरी तरह से घुल जाए, ताकि ब्राउनी का स्वाद बेहतरीन आए। अच्छे से फेंटने पर मिश्रण में हवा भर जाएगी, जिससे ब्राउनी हल्की और नरम बनेगी।

स्टेप 4 मैदा और चॉकलेट का मिश्रण मिलाएं अब फेंटे हुए दही और शक्कर वाले मिश्रण में धीरे-धीरे मैदा डालते हुए मिलाते रहें। इसके बाद पिघली हुई चॉकलेट मक्खन वाला मिश्रण भी इसी बर्तन में डालें और अच्छी तरह मिलाएं, ताकि सभी सामग्रियां अच्छे से घुल जाएं। इस मिश्रण को तब तक मिलाते रहें जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इससे आपकी ब्राउनी का घोल तैयार हो जाएगा, जो आगे की प्रक्रिया के लिए उपयोग होगा।