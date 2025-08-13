शादी की रस्मों के लिए दूल्हे चुन सकते हैं ये 5 तरह के कुर्ते, लगेंगे स्टाइलिश

शादी का दिन हर किसी के जीवन का सबसे खास दिन होता है, चाहे वह दूल्हा हो या दुल्हन। इस दिन पर पुरुषों को भी अपनी पोशाक पर खास ध्यान देना चाहिए। शादी की रस्मों के दौरान कुर्ता पहनना बढ़िया रहता है, जो पारंपरिक और आधुनिकता का मेल होता है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 कुर्तों के बारे में बताएंगे, जो आपकी शादी की रस्मों को और भी खास बनाएंगे और आपको सबसे स्टाइलिश लुक देंगे।

#1 बनारसी सिल्क कुर्ता बनारसी सिल्क का कुर्ता एक शाही लुक देता है। इसकी जरी की कढ़ाई और चमकदार रंग इसे बहुत खास बना देते हैं। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इसमें बेहद शानदार डिजाइन वाली कढ़ाई भी की जाती है। बनारसी सिल्क कुर्ता पहनकर आप अपनी शादी की रस्मों के दौरान सबसे आकर्षक नजर आएंगे। इसके साथ धोती या चुड़ीदार पायजामा पहनना अच्छा रहता है, जिससे आपका लुक पूरा हो सके और आप सबसे खास दिखें।

#2 पारंपरिक प्रिंट वाला कुर्ता पारंपरिक प्रिंट वाला कुर्ता आजकल बहुत चलन में है। इनमें रेशमी और सूती, दोनों तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कुर्ते न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि एक फैशनेबल लुक भी देते हैं। पारंपरिक प्रिंट वाला कुर्ता पहनकर आप अपनी शादी की रस्मों पर एक अलग ही छाप छोड़ सकते हैं। इसके साथ जींस या चुड़ीदार पायजामा पहनना अच्छा रहता है, जिससे आपका लुक पूरा हो सके और आप रस्मों का आनंद भी ले सकें।

#3 कढ़ाई वाला कुर्ता अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो कढ़ाई वाला कुर्ता आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें हाथ से की गई कढ़ाई होती है, जो इसे बहुत खास बनाती है। यह कुर्ता न केवल स्टाइलिश दिखता है, बल्कि आरामदायक भी होता है। इसके साथ धोती या चुड़ीदार पायजामा पहनना अच्छा रहता है, जिससे शादी की रस्मों के लिए आदर्श पारंपरिक लुक मिल जाता है। इस तरह के कुर्ते त्योहारों पर भी बहुत पसंद किए जाते हैं।

#4 शेरवानी स्टाइल कुर्ता शेरवानी स्टाइल कुर्ता दूल्हों के लिए शानदार विकल्प होता है। इसमें शेरवानी की तरह कॉलर और बटन होते हैं, जो शाही लुक देते हैं। इस तरह के कुर्ते शादी के दिन और उससे पहले की रस्मों के लिए बढ़िया रहते हैं। शेरवानी स्टाइल कुर्ता पहनकर आप अपनी शादी के दिन पर बहुत आकर्षक दिख सकते हैं। इसके साथ धोती या चुड़ीदार पायजामा पहनना अच्छा रहता है, जिससे आपका लुक पूरा हो सके और आप सभी की तारीफें बटोर सकें।