घर पर खुद से किया जा सकता है सैलून जैसा हेयर स्पा, जानें कैसे

हेयर स्पा एक ऐसा तरीका है, जो बालों को पोषण देकर उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह प्रक्रिया बालों की चमक बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें मजबूत भी बनाती है। हेयर स्पा के दौरान अलग-अलग तरह के तेल, क्रीम और मास्क का उपयोग किया जाता है, जो बालों की जरूरतों के अनुसार होते हैं। आइए जानते हैं कि घर पर खुद हेयर स्पा कैसे किया जा सकता है।

#1 बालों को धोएं हेयर स्पा की शुरुआत करने से पहले अपने बालों को अच्छे से धो लें। इसके लिए किसी हल्के शैंपू का उपयोग करें, जो आपके बालों के अनुसार हो। शैंपू करने के बाद बालों को अच्छे से धो लें ताकि सारी गंदगी और तेल निकल जाएं। ध्यान रखें कि शैंपू करते समय बालों को ज्यादा न खींचें ताकि वे टूटें नहीं। इसके बाद बालों को तौलिये से हल्के-हल्के पोंछ लें।

#2 सिर की मालिश करें बालों को धोने के बाद सिर की मालिश करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप किसी भी अच्छे तेल का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि नारियल तेल, बादाम तेल या जैतून का तेल। तेल को हल्के हाथों से सिर पर लगाएं और धीरे-धीरे मालिश करें। यह प्रक्रिया खून के बहाव को बढ़ाती है और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाती है। मालिश करने से बाल मजबूत होते हैं और उनकी बढ़त भी बेहतर होती है।

#3 भाप लें हेयर स्पा के बाद भाप लेना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इससे बालों के पोषक तत्व बेहतर तरीके से अंदर जाते हैं। भाप लेने के लिए एक तौलिये को गर्म पानी में डुबोएं और उसे निचोड़ लें, फिर इसे सिर पर लपेटें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म न हो क्योंकि इससे त्वचा जल सकती है। भाप लेने से पहले अपने सिर पर एक टोपी पहन लें ताकि भाप सीधे बालों पर पड़े।

#4 मास्क लगाएं भाप लेने के बाद बालों पर मास्क लगाना चाहिए। इसके लिए बाजार में मिलने वाले मास्क का उपयोग कर सकते हैं या फिर घर पर ही बनाकर लगा सकते हैं जैसे कि दही, शहद आदि मिलाकर बनाया गया मास्क अच्छा होता है। मास्क को पूरे सिर पर अच्छी तरह लगाएं और 20-30 मिनट तक छोड़ दें ताकि यह बालों में पूरी तरह समा जाए। इसके बाद सिर को हल्के गुनगुने पानी से धो लें।