पार्टी के लिए बालों को करने वाली हैं क्रिम्प? जान लीजिए इसका सही तरीका

महिलाओं का श्रृंगार तब तक पूरा नहीं होता जब तक उनके बाल अच्छे न दिख रहे हों। वे उन्हें अलग-अलग तरह से स्टाइल करती हैं और विभिन्न तरह की हेयर स्टाइल भी बनाती हैं। वैसे तो बालों को सीधा या कर्ल करना हमेशा चलन में रहता है। हालांकि, इन दिनों बालों को क्रिम्प करना भी ट्रेंड में है। अगर आप भी क्रिम्पिंग करने की सोच रही हैं तो इन फैशन टिप्स को ध्यान में जरूर रखें।

क्रिम्पिंग पहले जानें क्या होती है क्रिम्पिंग क्रिम्पिंग करना सीखने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह होती क्या है। इस हेयर स्टाइल में बालों पर टेढ़ी-मेढ़ी लहरें बन जाती हैं। इन्हें एक खास तरह के उपकरण से हासिल किया जाता है, जिसे क्रिम्पर कहा जाता है। इस उपकरण पर पहले से लहरों वाला पैटर्न बना होता है और गर्मी पैदा करके इसे बालों पर लाया जाता है। इस हेयर स्टाइल के जरिए बालों का वॉल्यूम बढ़ता है और वे ज्यादा घने दिखाई देने लगते हैं।

#1 बालों को धुलें और हीट प्रोटेक्टेंट लगाएं क्रिम्पिंग करने से पहले आपको अपने बालों को अच्छी तरह धोना होगा। इससे हेयर स्टाइल ज्यादा देर तक टिकी रहती है और गर्मी से होने वाली क्षति से बचाव होता है। एक अच्छी गुणवत्ता वाले शैंपू से बाल धुलें और उन्हें अच्छी तरह सूख जाने दें। इसके बाद अपने बालों पर फ्रिज खत्म करने वाला हेयर सीरम लगा लें, जो बालों को उलझने से बचाएगा। गर्मी से होने वाली क्षति से बचाने के लिए बालों पर हीट प्रोटेक्टेंट भी छिड़कें।

#2 क्रिम्पर को गर्म करें और बालों को विभाजित करें जब तक आपके बालों पर लगे उत्पाद सूख रहे हैं तब तक क्रिम्पर को गर्म हो जाने दें। यह बिजली से चलने वाला उपकरण होता है, जिसका तापमान आपको 180 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना चाहिए। क्रिम्पर की प्लेटों को लगभग एक मिनट तक गर्म होने दें, फिर क्रिम्पिंग करना शुरू करें। जब तक क्रिम्पर गर्म हो रहा हो तब तक बालों को सुलझाएं और भागों में बाट लें। इसके लिए आप चिमटियों का इस्तेमाल कर सकती हैं।