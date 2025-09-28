संगठित और सक्रिय रहने से लंबा जीवन जी पाएंगे आप, नए अध्ययन में हुआ खुलासा

हर कोई चाहता है कि वह लंबा और स्वस्थ जीवन जी सके। लंबी आयु के लिए सही खान-पान और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना जरूरी है। हालांकि, अब एक नए अध्ययन से सामने आया है कि संगठित और सक्रिय रहने से लंबा जीवन जीने में मदद मिल सकती है। इन अच्छी आदतों से आप न केवल एक नेक इंसान बनेंगे, बल्कि लंबी आयु भी पा सकेंगे। आइए इस अध्ययन के विषय में विस्तार से जानते हैं।

अध्ययन तनाव से कम हो सकता है जीवनकाल इस अध्ययन को 'जर्नल ऑफ साइकोसोमैटिक रिसर्च' नाम की पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। रेने मोटस और पारिक ओ'सुइलेभैन इसके लेखक हैं, जो पेशे से मनोवैज्ञानिक हैं। इसके जरिए डॉक्टरों को व्यक्ति की सोच और व्यवहार के आधार पर भी स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। इस अध्ययन में यह भी सामने आया कि बार-बार तनावग्रस्त या चिंतित रहने से जीवनकाल कम हो सकता है।

प्रक्रिया किस तरह किया गया यह अध्ययन? रेने ने बताया कि उन्होंने अध्ययन के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्तित्व प्रकारों को ध्यान में नहीं रखा। इनके बजाय प्रतिभागियों से अपने-अपने व्यक्तित्व को खुद बयान करने को कहा गया था। उनके मुताबिक, ऐसा करने से यह जानने में मदद मिली कि कौन-से गुणों वाले लोग लंबा जीवन जी रहे थे। अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने खुद को 'सक्रिय' बताया, उनकी अध्ययन की अवधि के दौरान जीवित रहने की संभावना ज्यादा थी।

नतीजे कौन-से गुण लंबा जीवन जीने में करते हैं मदद? इस अध्ययन में 4 प्रमुख शोध किए गए, जिनमें 22,000 से ज्यादा वयस्कों को शामिल किया गया था। इन सभी की अनुवर्ती अवधि 6 से 28 साल थी। सक्रीय रहने वाले प्रतिभागियों में आयु, लिंग और चिकित्सा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी मृत्यु जोखिम 21 प्रतिशत कम था। इसके अलावा जिन लोगों में जीवंत, संगठित, जिम्मेदार, परिश्रमी, संपूर्ण और मददगार जैसे अन्य गुण थे, उन्हें भी लंबा जीवन जीने में मदद मिल सकती थी।