पालक बनाम केल: इनमें से किसका सेवन सेहत के लिए है ज्यादा फायदेमंद?

सब्जियों को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इनमें कई पोषक तत्व होते हैं। हालांकि, पालक और केल जैसी कुछ पत्तेदार सब्जियां ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो सेहत के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती हैं। इन दोनों पत्तेदार सब्जियों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इनमें से एक का सेवन सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से किसका सेवन ज्यादा लाभकारी है।

पालक पालक के फायदे पालक विटामिन-A, विटामिन-C, विटामिन-K और आयरन से भरपूर होता है। यह दिल की सेहत को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है क्योंकि इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर में होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। पालक का सेवन ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने, सूजन को कम करने और आंखों की रोशनी को तेज करने में भी मदद कर सकता है।

केल केल के सेवन से मिलने वाले फायदे केल को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है और यह विटामिन-K, विटामिन-C, विटामिन-A और कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। केल का सेवन दिल की बीमारी के खतरे को कम करने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। केल में एंटी-ऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह पाचन को भी स्वस्थ रख सकता है।

Advertisement

चयन दोनों में से किसका सेवन है ज्यादा फायदेमंद? पालक और केल दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद पत्तेदार सब्जियां हैं, लेकिन इनमें से पालक का सेवन ज्यादा फायदेमंद है। इसमें मौजूद आयरन और फोलेट गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वहीं इसमें मौजूद विटामिन-C आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा पालक में केल की तुलना में अधिक फाइबर और कम कैलोरी होती हैं, जो पाचन को बेहतर रखने में सहायक हैं।

Advertisement