स्पीड वॉकिंग बनाम नॉर्डिक वॉकिंग: दोनों में से कौन-सी एक्सरसाइज है ज्यादा बेहतर?
क्या है खबर?
आजकल लोग फिटनेस को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं, जिस वजह से वे अपनी डाइट के साथ एक्सरसाइज पर भी खास ध्यान देने लगे हैं। फिटनेस के लिए लोग अलग-अलग कार्डियो एक्सरसाइज को अपना रहे हैं, जिनमें से स्पीड वॉकिंग और नॉर्डिक वॉकिंग प्रमुख हैं। आइए आज हम आपको स्पीड वॉकिंग और नॉर्डिक वॉकिंग के बीच अंतर बताएं और ये भी कि इनमें से कौन-सी एक्सरसाइज ज्यादा बेहतर है।
स्पीड वॉकिंग
स्पीड वॉकिंग क्या है?
स्पीड वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, जिसमें व्यक्ति तेज गति से चलता है। इस दौरान व्यक्ति का शरीर सामान्य रूप से चलता है, लेकिन पैरों की गति तेजी से होती है।
यह एक्सरसाइज दिल की गति को बढ़ाकर कैलोरी जलाने में मदद कर सकती है। स्पीड वॉकिंग से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रक्त संचार भी बेहतर होता है।
इसके अलावा यह एक्सरसाइज मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।
नॉर्डिक वॉकिंग
नॉर्डिक वॉकिंग कैसे की जाती है?
नॉर्डिक वॉकिंग एक खास प्रकार की एक्सरसाइज है, जिसमें व्यक्ति 2 डंडों की मदद से चलता है। ये डंडे पैरों के साथ-साथ हाथों को भी काम में लेते हैं, जिससे पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं।
नॉर्डिक वॉकिंग से शरीर की ताकत बढ़ती है और सहनशक्ति में सुधार होता है। इसके अलावा यह एक्सरसाइज दिल के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकती है।
अंतर
स्पीड वॉकिंग और नॉर्डिक वॉकिंग में क्या है अंतर?
स्पीड वॉकिंग में सिर्फ पैरों का उपयोग होता है जबकि नॉर्डिक वॉकिंग में हाथों और पैरों, दोनों का इस्तेमाल होता है। स्पीड वॉकिंग में सामान्य गति से चला जाता है, जबकि नॉर्डिक वॉकिंग में डंडों का सहारा लिया जाता है, जिससे गति बढ़ाई जाती है।
स्पीड वॉकिंग में संतुलन बनाए रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन नॉर्डिक वॉकिंग करते समय संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। दोनों एक्सरसाइज के फायदे समान हो सकते हैं।
कैलोरी बर्न
किस एक्सरसाइज से ज्यादा कैलोरी होती है बर्न?
दोनों ही एक्सरसाइज कैलोरी बर्न करने में मददगार हो सकती हैं, लेकिन नॉर्डिक वॉकिंग अधिक कैलोरी बर्न करने में ज्यादा प्रभावी हो सकती है। इसका कारण है कि नॉर्डिक वॉकिंग में हाथों का भी उपयोग होता है, जो पूरे शरीर को सक्रिय रखता है।
इसके अलावा नॉर्डिक वॉकिंग करते समय व्यक्ति ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है, जिससे अधिक कैलोरी जलती है। हालांकि, यह भी जरूरी है कि आप इन एक्सरसाइज को सही तरीके से करें।