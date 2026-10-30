स्पीड वॉकिंग बनाम नॉर्डिक वॉकिंग: दोनों में से कौन-सी एक्सरसाइज है ज्यादा बेहतर?

नॉर्डिक वॉकिंग एक खास प्रकार की एक्सरसाइज है, जिसमें व्यक्ति 2 डंडों की मदद से चलता है। ये डंडे पैरों के साथ-साथ हाथों को भी काम में लेते हैं, जिससे पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं।

नॉर्डिक वॉकिंग से शरीर की ताकत बढ़ती है और सहनशक्ति में सुधार होता है। इसके अलावा यह एक्सरसाइज दिल के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकती है।