दक्षिण भारत के 5 स्वादिष्ट स्नैक्स, जिन्हें घर पर बनाना है आसान

दक्षिण भारत के खाने की बात करें तो वहां के स्नैक्स अपने अनोखे स्वाद और मजेदार बनाने की प्रक्रिया के लिए जाने जाते हैं, खासतौर से स्नैक्स की बात करें तो वहां के व्यंजनों में तले हुए स्नैक्स अधिक होते हैं, जो खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं। अगर आप दक्षिण भारतीय स्नैक्स बनाना सीखना चाहते हैं तो आज हम आपको पांचेेे ऐसे स्नैक्स के व्यंजनों से परिचित कराएंगे, जो घर पर बनाना आसान है।

#1 मेदु वड़ा मेदु वड़ा बनाना थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। इसे बनाने के लिए उड़द दाल को रातभर पानी में भिगोकर रख दें, फिर अगली सुबह उसे पीसकर उसमें नमक, हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ते डालें। इसके बाद मिश्रण को छोटे-छोटे गोल आकार देकर गर्म तेल में तलें। इसे सांभर या नारियल की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ते या शाम की चाय के साथ खाने के लिए एकदम सही है।

#2 परिप्पु वड़ा परिप्पु वड़ा एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे खासतौर से केरल में खाया जाता है। इसे बनाने के लिए चना दाल को रातभर पानी में भिगोकर रखें, फिर उसे पीसकर उसमें नमक, हरी मिर्च, प्याज, अदरक और करी पत्ते डालें। इसके बाद मिश्रण को छोटे-छोटे गोल आकार देकर गर्म तेल में तलें। यह स्नैक कुरकुरा और स्वादिष्ट है, जिसे चाय या कॉफी के साथ परोसा जाता है।

#3 चुरुमुरी चुरुमुरी कर्नाटक का एक पारंपरिक स्नैक है, जिसे चावल के कुरकुरे चिप्स से बनाया जाता है। इसके लिए पहले चावल के कुरकुरे चिप्स को एक कटोरे में रखें, फिर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, कटा हुआ खीरा डालें। अब इसमें नमक, नींबू का रस और थोड़ा सा भुना हुआ मूंगफली का सेवन करें। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं और फिर इसे तुरंत परोसें। यह स्नैक कुरकुरा और स्वादिष्ट है।

#4 कोझुकट्टई कोझुकट्टई तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध स्नैक है, जिसे खासतौर से त्योहारों पर बनाया जाता है। इसके लिए पहले चावल का आटा, उड़द की दाल का आटा और नारियल का बुरादा मिलाकर एक आटा गूंथ लें। अब इस आटे को छोटे-छोटे गोल आकार देकर भाप में पकाएं। इसके बाद इनको हल्दी वाले पानी में डालकर उबालें। यह स्नैक नरम और स्वादिष्ट है, जिसे नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है।