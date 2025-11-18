फलों को खाने से पहले जान लें ये कुछ सामान्य गलतियां, पहुंचा सकती हैं नुकसान

फल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ा सकते हैं। हालांकि, कई लोग फलों को खाने के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं। आइए आज हम आपको फलों को खाने से जुड़ी गलतियों और इनके कारण होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं।

#1 फल खाने के तुरंत बाद पानी पीना अगर आप फल खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि ऐसा करने से आपको कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फल खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खाना पचाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और फल सही से पच नहीं पाता है। इससे पेट दर्द, गैस और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

#2 फलों को छिलकर खाना शायद आप इस बात से अनजान हों, लेकिन फल छिलकर खाने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसका कारण है कि फल की छाल में कई औषधीय गुण होते हैं, जो सेहत को फायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा फल की छाल में मौजूद फाइबर पाचन को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसलिए फलों को छिलकर खाने की गलती न करें। इन्हें बिना छीले ही खाएं।

#3 फलों को एक साथ मिलाकर खाना कई लोग एक साथ कई तरह के फल खा लेते हैं, लेकिन इससे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। दरअसल, हर फल में अलग-अलग पोषक तत्व होते हैं और एक साथ कई फल खाने पर पाचन उन सभी पोषक तत्वों को एक साथ पचाने में असमर्थ हो जाता है। इससे शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता है। 44 इसलिए एक साथ कई फल खाने से बचें और एक समय पर एक ही फल खाएं।