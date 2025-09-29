सोहा अली खान पीरियड्स के दौरान पीती हैं यह हर्बल चाय, जिससे कम होता है दर्द

सोहा अली खान अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हैं और हमेशा पौष्टिक भोजन खाती हैं। वह अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पौष्टिक व्यंजनों की रेसिपी साझा करती रहती हैं। अब सोहा ने खुलासा किया है कि वह पीरियड्स के दर्द को कम करने के लिए एक खास हर्बल चाय का सेवन करती हैं। यह चाय गर्म होने की वजह से पेट के दर्द से राहत दिलाती है और अन्य लाभ भी प्रदान करती है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

सोहा इंस्टाग्राम पर साझा किया रेसिपी का वीडियो सोहा ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो पोस्ट किया, उसमें वह खुद हर्बल चाय बनाती नजर आ रही हैं। उन्होंने इस चाय को 'PMS क्रैंप (दर्द) मिटाने वाली चाय' नाम दिया है। सोहा ने कैप्शन में लिखा, "इसे बनाना बहुत ही आसान है।" जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द होता है, वे इस चाय को खान-पान में शामिल कर सकती हैं। सोहा ने चाय की रेसिपी के साथ-साथ उसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में भी जानकारी दी है।

रेसिपी इस तरह बनती है यह हर्बल चाय सोहा की इस पौष्टिक चाय की रेसिपी की शुरुआत अदरक को कद्दूकस करने से होती है। इस अदरक को एक कप में डालें और उसके ऊपर से गर्म पानी डाल दें। अब इसमें एक खड़ी दालचीनी डालें और उसे थोड़ा मिला लें। स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं। इसे अच्छी तरह से मिला लें और गर्मा-गर्म ही पिएं। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी शामिल कर सकती हैं, जो पेट दर्द को कम करती है।

फायदे इस चाय के सेवन से होंगे ये लाभ यह हर्बल चाय आपको कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। अगर आप इसे पीरियड्स के दौरान पिएंगी तो आपका पेट का दर्द ठीक होगा और सूजन भी कम हो जाएगी। इसके अलावा यह चाय गैस जैसी समस्याओं का निवारण करने में भी मदद करेगी। इतना ही नहीं, इस हर्बल चाय को पीने से पीरियड्स के दौरान होने वाली चिड़चिड़ाहट कम हो जाएगी और आपका मूड अच्छा हो जाएगा। इससे पेट और गले की सिकाई होगी और राहत मिलेगी।