उपवास के दौरान दही को अपनी डाइट में शामिल करने से मिल सकते हैं ये फायदे

उपवास के दौरान कई लोग आलू, सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और सामक चावल आदि का सेवन करते हैं, लेकिन दही का सेवन भी उपवास के दौरान किया जा सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। दही में कई पोषक तत्व होते हैं, जो आपके शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ कई अन्य लाभ भी दे सकते हैं। आइए उपवास के दौरान दही का सेवन करने के फायदे जानते हैं।

#1 पाचन को दुरुस्त रखने में है सहायक उपवास के दौरान दही का सेवन करने से पाचन क्रिया पर अच्छा असर पड़ सकता है। इसका कारण है कि दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया आंत में मौजूद खराब बैक्टीरिया को खत्म करने का काम भी कर सकते हैं। साथ ही ये बैक्टीरिया शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद कर सकते हैं।

#2 दिल को स्वस्थ रखने में है कारगर उपवास के दौरान दही का सेवन दिल के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने का काम कर सकते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया रक्तचाप को भी नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही दही में मौजूद तत्व दिल को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

#3 वजन प्रबंधन में है मददगार उपवास के दौरान दही का सेवन वजन प्रबंधन में भी मदद कर सकता है। दरअसल, दही में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा दही में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों के विकास में मदद कर सकता है और शरीर की ऊर्जा को बढ़ा सकता है, जिससे शरीर आसानी से अतिरिक्त चर्बी को बाहर निकाल सकता है।

#4 हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद उपवास के दौरान दही का सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। दही में कैल्शियम और विटामिन-D की भरपूर मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये हड्डियों के लिए जरूरी तत्व शरीर में अन्य खनिजों के अवशोषण को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होते हैं।