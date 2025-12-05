दिसंबर में मनाली की बजाय इन 5 जगहों का करें रुख, छुट्टियां बन जाएंगी यादगार

मनाली में दिसंबर के दौरान बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। हालांकि, अब मनाली में बर्फबारी नहीं हो रही है। ऐसे में अगर आप मनाली में दिसंबर में जाने की योजना बना रहे हैं तो अब आपको अपनी यात्रा के दौरान किसी और जगह जाने पर विचार करना चाहिए। आइए आज हम आपको ऐसी पांच जगहों के बारे में बताते हैं, जहां दिसंबर में बर्फबारी देखने को मिल सकती है।

#1 तीर्थन घाटी (हिमाचल प्रदेश) तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। यह जगह ट्रेकिंग, कैंपिंग और मछली पकड़ने के शौकीनों के लिए आदर्श है। यहां का मुख्य आकर्षण तीर्थन नदी है, जो अपनी साफ और ठंडी पानी के लिए मशहूर है। दिसंबर में यहां बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इस घाटी में कई छोटे-छोटे गांव हैं, जहां आप स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं।

#2 औली (उत्तराखंड) औली उत्तराखंड राज्य में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने स्की रिसॉर्ट्स के लिए मशहूर है। यह जगह समुद्र तल से लगभग 2,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां से नंदा देवी समेत कई हिमालयन चोटियों का दृश्य देखा जा सकता है। दिसंबर में यहां बर्फबारी होती है, जिससे यह स्कीइंग के शौकीनों के लिए आदर्श स्थान बन जाता है। इसके अलावा यहां पैदल यात्रा और कैंपिंग का भी आनंद लिया जा सकता है।

#3 चोपता (उत्तराखंड) चोपता उत्तराखंड राज्य में स्थित एक छोटा सा गांव है, जिसे 'मिनी स्विट्जरलैंड' भी कहा जाता है। यह जगह अपने घने जंगलों, हरे-भरे मैदानों और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जानी जाती है। चोपता में पैदल यात्रा करना एक अनोखा अनुभव है क्योंकि यहां से आपको घास के मैदान और कई छोटे-छोटे झीलें देखने को मिलती हैं। दिसंबर में यहां बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे यह जगह और भी खूबसूरत हो जाती है।

#4 चंबा (हिमाचल प्रदेश) चंबा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक पुराना शहर है, जो अपनी प्राचीन मंदिरों और कला के लिए मशहूर है। यहां पर कई पुराने मंदिर जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, भीष्मकर्ण मंदिर आदि देखने लायक हैं। इसके अलावा यहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संचालित संग्रहालय भी है, जहां आपको हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा।