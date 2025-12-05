मुलायम और चमकती त्वचा पाने के लिए इस्तेमाल करें ये 5 प्राकृतिक स्क्रब

त्वचा की गहराई से सफाई करना बहुत जरूरी है और इसके लिए स्क्रब का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। यह मृत त्वचा कोशिकाओं, गंदगी और अन्य अशुद्धियों को हटाने में मदद कर सकता है। यह त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाने में भी सहायक है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक स्क्रब की विधियां बताते हैं, जो त्वचा को मुलायम बनाने के साथ निखारने में मदद कर सकते हैं।

#1 बादाम और नारियल के तेल का स्क्रब बादाम और नारियल के तेल का स्क्रब त्वचा को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। इसके लिए पहले बादाम को रातभर पानी में भिगो दें, फिर सुबह इसे मिक्सर में डालकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में नारियल के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर इसे अपने चेहरे और हाथों पर लगाएं और हल्के हाथों से मलें। इसके बाद चेहरे और हाथों को ठंडे पानी से धो लें। त्वचा को ताजगी का एहसास होगा।

#2 ओट्स और शहद का स्क्रब ओट्स और शहद का मिश्रण त्वचा को गहराई से साफ करने के साथ इसे मुलायम और चमकदार बनाने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में ओट्स का पाउडर और शहद मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे और हाथों पर लगाएं और हल्के हाथों से मलें। इसके बाद चेहरे और हाथों को ठंडे पानी से धो लें। त्वचा को निखार मिलेगा।

Advertisement

#3 कॉफी और जैतून के तेल का स्क्रब कॉफी और जैतून के तेल का स्क्रब त्वचा की गहराई से सफाई करने के साथ इसे मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में कॉफी पाउडर, ब्राउन शुगर और जैतून का तेल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे और हाथों पर लगाएं और हल्के हाथों से मलें। इसके बाद चेहरे और हाथों को ठंडे पानी से धो लें। इससे त्वचा को नमी और निखार मिलेगा।

Advertisement

#4 चीनी और नींबू का स्क्रब चीनी और नींबू का मिश्रण त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने के साथ इसे मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। इसके लिए चीनी और नींबू के रस की बराबर मात्रा मिलाकर स्क्रब तैयार करें, फिर इसे अपने चेहरे और हाथों पर लगाएं। इसके बाद हल्के हाथों से मलें, फिर चेहरे और हाथों को ठंडे पानी से धो लें। त्वचा को ताजगी का एहसास होगा।