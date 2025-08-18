चांदी की चेन को साफ करने के आसान तरीके, जो उसे बना देंगे नए जैसा 

चांदी की चेन एक ऐसा गहना है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहना जाता है। इसे पहनकर संपूर्ण लुक शानदार दिखने लगता है और शाही अंदाज मिलता है। हालांकि, समय के साथ चांदी की चेन की चमक कम हो जाती है और उसका रंग फीका पड़ने लगता है। अगर, आप उसे फिर से नए जैसा चमकाना चाहते हैं तो आपको ये तरीके आजमाकर देखने चाहिए। इन घरेलू नुस्खों के जरिए चांदी की चेन अच्छी तरह साफ हो जाएगी।

कारण पहले जानें क्यों कम हो जाती है चांदी की चमक? सोने के गहनों की चमक सालों-साल तक नए जैसी बनी रहती है। हालांकि, चांदी के जेवरों की चमक बहुत जल्दी ही फींकी पड़ जाती हैं। चांदी हवा में मौजूद सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करके एक काली परत बनाती है। इसी कारण से उसकी चमक कम होती जाती है। उमस भरे वातावरण में तो यह और भी जल्दी होता है। ऐसे में चांदी के गहनों को समय-समय पर साफ करने की सलाह दी जाती है।

#1 बेकिंग सोडा आएगा काम अगर आपको अपनी चांदी की चेन तुरंत पहननी है और उसे जल्दी साफ करना है तो बेकिंग सोडा काम आएगा। इसके लिए एक कटोरे पर अल्मूनियम फोएल लगा दें और चमकीले भाग को ऊपर की तरफ रखें। इसमें गर्म पानी और एक चम्मच बेकिंग सोडा मिला दें और अपनी चांदी की चेन डाल दें। जब चेन से हल्का झाग उठने लगे तो समझ जाएं की उसका कालापन पूरी तरह साफ हो चुका है।

#2 टूथपेस्ट से करें साफ अगर आपकी रसोई में बेकिंग पाउडर खत्म हो गया है तो आप बाथरूम में रखी एक चीज का भी उपयोग कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं टूथपेस्ट की, जो गंदगी को साफ करने में मददगार होता है। इसके लिए एक मुलायम और साफ कपड़े पर थोड़ा-सा टूथपेस्ट लगाएं। इसकी मदद से चांदी की चेन को धीरे-धीरे रगड़कर साफ करें। करीब 10 मिनट के बाद पानी से धोकर टूथपेस्ट को साफ कर लें।