आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, जरूर करें सेवन

शाकाहारी लोगों में आयरन की कमी होना आम है, खासकर महिलाओं में। आयरन शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाती हैं। आयरन की कमी से खून की कमी हो सकती है, जिससे थकान और कमजोरी होती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो आयरन से भरपूर होते हैं।

#1 दालें दालें भारतीय खाने का अहम हिस्सा हैं और इनमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। मसूर दाल, मूंग दाल और अरहर दाल आदि में आयरन पाया जाता है। इनका सेवन रोजाना किया जा सकता है, जिससे शरीर में आयरन की कमी पूरी हो सकती है। दालें प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत होती हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इन्हें सब्जियों के साथ या अकेले भी खाया जा सकता है।

#2 टोफू टोफू सोया दूध से बनाया जाता है और यह एक बेहतरीन शाकाहारी विकल्प है, जिसमें उच्च मात्रा में आयरन होता है। इसे सलाद, सूप या मुख्य भोजन में शामिल किया जा सकता है। टोफू न केवल आयरन बल्कि प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर को ताकत देता है। इसे अलग-अलग तरीकों से पकाकर खाया जा सकता है, जैसे सब्जी में, भुना हुआ या सलाद में। इससे यह खाने की आदतों का अहम हिस्सा बन सकता है।

#3 कद्दू के बीज कद्दू के बीज छोटे होते हैं लेकिन इनमें आयरन समेत कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। इन्हें भूनकर नाश्ते में खाया जा सकता है या सलाद में मिलाया जा सकता है। कद्दू के बीज न केवल आयरन बल्कि मैग्नीशियम, जिंक और फाइबर का भी अच्छा स्रोत होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद हैं। इन्हें हल्के फुल्के खाने के रूप में भी खाया जा सकता है, जिससे आपकी खाने की आदतों में एक सेहतमंद विकल्प जुड़ता है।

#4 किशमिश किशमिश सूखे अंगूर होते हैं, जिनमें उच्च मात्रा में आयरन होता है। इन्हें हल्के फुल्के खाने के रूप में खाया जा सकता है या दूध वाले व्यंजनों में मिलाया जा सकता है। किशमिश न केवल आयरन बल्कि फाइबर, पोटेशियम और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने वाले यौगिक का भी अच्छा स्रोत होती हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसे अलग-अलग प्रकार के व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है, जैसे खीर, पुलाव या सलाद में।