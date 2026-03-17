गर्मियों के मौसम में सब्जियां हो जाती हैं खराब? इन 5 तरीकों से रखें ताजा

गर्मियों में सब्जियों के जल्दी खराब होने का सबसे बड़ा कारण है गर्मी, खासकर अगर आप सब्जियों को ठंडे स्थान पर नहीं रखते हैं तो गर्मी वहां भी पहुंच जाती है और इससे सब्जियां खराब होने लगती हैं। ऐसे में अगर आप गर्मियों के दौरान सब्जियों को ठंडे स्थान में रखने की बजाय रसोई में रखते हैं तो कई बार ये जल्दी सड़ जाती हैं। आइए आज हम आपको सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने के तरीके बताते हैं।

#1 सब्जियों को रखने से पहले धोएं आमतौर पर लोग सब्जियों को खरीदने के बाद उन्हें धोकर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचें। दरअसल, सब्जियों पर मौजूद कीटाणु को बढ़ने के लिए नमी की जरूरत होती है, जो गीली सब्जियों को रखने से मिल जाती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप सब्जियों को खरीदने के बाद उन्हें धोएं नहीं। इसके अलावा सब्जियों को रखने से पहले उन्हें काटने से भी बचें क्योंकि इससे भी नमी बढ़ जाती है।

#2 सब्जियों को टोकरी में रखें अगर आप सब्जियों को खरीदकर रसोई में किसी टोकरी में रखते हैं तो इस पर ध्यान दें क्योंकि गर्मियों में टोकरी में सब्जियां रखने से भी वे खराब हो सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप सब्जियों को रखने के लिए प्लास्टिक की टोकरी की बजाय बांस की टोकरी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा टोकरी के नीचे एक कपड़ा रखें और समय-समय पर उसे बदलते रहें। ऐसा करने से सब्जियां लंबे समय तक ताजी रहेंगी।

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#3 आलू और प्याज को एक साथ रखने से बचें अक्सर लोग आलू के साथ प्याज भी रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आलू और प्याज दोनों ही ऐसी सब्जियां हैं, जो एक-दूसरे के साथ रखने पर जल्दी सड़ जाती हैं। इससे आलू और प्याज दोनों में कीड़े लग जाते हैं और इनकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। आप चाहें तो इन दोनों सब्जियों को अलग-अलग टोकरी में रख सकते हैं।

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#4 टमाटर को ठंडे स्थान पर रखने से बचें आमतौर पर लोग टमाटर को ठंडे स्थान पर रख देते हैं, लेकिन इससे इसकी ताजगी कम हो जाती है और यह जल्दी खराब हो जाता है। दरअसल, ठंडे स्थान पर टमाटर रखने से वह सड़ जाता है। अगर आप कटे टमाटर को ठंडे स्थान पर रखने से बचना चाहते हैं तो उसे हवा बंद डिब्बे में रखें। इसके अलावा अगर आप कटे टमाटर को ठंडे स्थान पर रखने के बजाय रसोई में रखते हैं तो इन्हें किसी बर्तन में रखें।