क्या आपका शरीर किसी छिपे संक्रमण से लड़ रहा है? इन संकेतों से लगाएं पता

अगर आपको लगता है कि संक्रमण से जुड़ी बीमारियां सिर्फ बच्चों को होती हैं तो आपको बता दें कि बड़े लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल, संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर को कुछ संकेत देने पड़ते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपका शरीर किसी छिपे संक्रमण से लड़ रहा है।

#1 लगातार थकान महसूस होना अगर आप रोजाना पर्याप्त आराम करने के बाद भी लगातार थकान महसूस कर रहे हैं तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपका शरीर किसी छिपे संक्रमण से लड़ रहा है, खासतौर से अगर थकान के साथ-साथ आपको सुस्ती और कमजोरी भी महसूस हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समस्या का पता चल सके और सही उपचार किया जा सके।

#2 बुखार का रहना बुखार होना आम बात है, लेकिन अगर बुखार लंबे समय तक बना रहता है तो यह एक गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। खासतौर से अगर बुखार के साथ-साथ आपको ठंड लगना, पसीना आना या शरीर में दर्द भी हो रहा हो तो इसे नजरअंदाज न करें। डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी जांच करवाएं ताकि समस्या का पता चल सके और सही उपचार किया जा सके। बुखार के कारणों को समझें।

Advertisement

#3 सांस लेने में दिक्कत होना अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इसे हल्के में न लें। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपका शरीर किसी छिपे संक्रमण से जूझ रहा है। इसके लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समस्या का पता चल सके और सही उपचार किया जा सके। सांस लेने में दिक्कत होना एक गंभीर समस्या हो सकती है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें और समय रहते इलाज करवाएं।

Advertisement

#4 शरीर के तापमान में बदलाव आना अगर आपके शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपका शरीर किसी छिपे संक्रमण से लड़ रहा है। खासतौर से अगर यह बदलाव अचानक हुआ हो तो इसे नजरअंदाज न करें। डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी जांच करवाएं ताकि समस्या का पता चल सके और सही उपचार किया जा सके। शरीर के तापमान के कारणों को जानें।