चुकंदर जूस बनाम अनार का जूस: किसका सेवन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में है सहायक?

दिल के रोगों से बचने और दिल को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड प्रेशर का संतुलित रहना जरूरी है और इसके लिए खानपान का भी अहम योगदान होता है। अगर आप अपने खाने में फल और सब्जियां शामिल करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद कर सकती हैं। हालांकि, अनार और चुकंदर में से किसका जूस पीना ज्यादा लाभदायक है, इस बारे में जानकारी होना जरूरी है।

#1 अनार के जूस के फायदे अनार का जूस पीने से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इसका कारण है कि अनार के जूस में खास गुण होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा अनार के जूस में मौजूद तत्व धमनियों को सख्त और संकुचित होने से भी बचाते हैं। यहां जानिए अनार के जूस के फायदे।

#2 चुकंदर के जूस से मिलने वाले अन्य फायदे चुकंदर के जूस का सेवन करने से शरीर में खून के स्तर को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ये शरीर में कुछ खास तत्वों की मात्रा को बढ़ाकर शारीरिक प्रदर्शन को भी सुधार सकता है। इसके अतिरिक्त ये लीवर के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। अनार के जूस में मौजूद तत्व दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। साथ ही ये शरीर को साफ करने में भी सहायक हो सकता है।

चयन दोनों में से किसका जूस पीना ज्यादा फायदेमंद है? अनार और चुकंदर दोनों ही फल और सब्जियों में मौजूद पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए इनमें से किसी एक को चुनना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो अनार का जूस पीना बेहतर हो सकता है क्योंकि यह कैलोरी में कम होता है। दूसरी ओर अगर आप किसी और स्वास्थ्य लाभ की तलाश में हैं तो चुकंदर का जूस पीना ज्यादा अच्छा हो सकता है।

