बालकनी को आकर्षक बनाने के लिए लगाएं ये 5 छोटे फूल, बढ़ जाएगी घर की शोभा

बालकनी घर का एक अहम हिस्सा होती है, जहां हम ताजी हवा खाने के लिए जा सकते हैं। इसे सजाने के लिए छोटे-छोटे फूल बहुत अच्छे रहते हैं। ये फूल न केवल खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे छोटे फूलों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपनी बालकनी में आसानी से उगा सकते हैं। इनकी मदद से आपके घर की सजावट भी हो जाएगी।

#1 गुलाब की बेल गुलाब की बेल हर तरह की बालकनी के लिए एक बेहतरीन विकल्प होती है। इसे आप किसी भी आकार के गमले में लगा सकते हैं। गुलाब के फूलों की खुशबू और रंग आपके मन को प्रसन्न कर देंगे। इनकी देखभाल करना भी आसान होता है। बस इन्हें नियमित पानी दें और समय-समय पर खाद डालते रहें। इसके अलावा, हल्की धूप भी जरूरी होती है, ताकि गुलाब अच्छे से खिल सकें।

#2 चमेली की बेल चमेली की बेल की खुशबू रातभर महकती रहती है, जो आपको एक अलग ही अनुभव दे सकती है। इसे भी किसी छोटे गमले में लगाया जा सकता है। चमेली के फूलों का रंग और खुशबू आपकी बालकनी को खास लुक दे सकते हैं। इन्हें भी नियमित रूप से पानी देना जरूरी होता है और समय-समय पर खाद डालते रहना चाहिए। इसके अलावा, हल्की धूप भी जरूरी होती है, ताकि चमेली अच्छे से खिल सकें और उनकी खुशबू बनी रहे।

#3 गुड़हल के फूल गुड़हल के फूल बड़े-बड़े होते हैं, जो आपकी बालकनी को सुंदर बना सकते हैं। इन्हें आप किसी भी आकार के गमले में लगा सकते हैं। गुड़हल के फूलों का रंग बहुत ही आकर्षक होता है और ये पूरे दिन खिले रहते हैं। इनकी देखभाल करना भी आसान होता है। बस इन्हें समय-समय पर धूप दिखाते रहें और इनमें नियमित रूप से पानी भी डालते रहें। साथ ही इन फूलों के पौधों में खाद भी डालते रहें।

#4 गेंदे के फूल गेंदे के फूल भारतीय त्योहारों में बहुत अहमियत रखते हैं, इसलिए इन्हें अपनी बालकनी में लगाना अच्छा विचार हो सकता है। गेंदे के फूलों की खासियत होती है कि ये लंबे समय तक ताजे रहते हैं और ये बगीचे में पीले और नारंगी रंग का स्पर्श जोड़ देते हैं। इनकी देखभाल करना बेहद आसान होता है। आप इन फूलों को मंदिर की सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और भगवान के चरणों में भी अर्पित कर सकते हैं।