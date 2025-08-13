मथुरा-वृंदावन जाएं तो इन 5 प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड को जरूर आजमाएं, नहीं तो होगा पछतावा

उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित मथुरा और वृंदावन 2 प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जो भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं की गाथा सुनाते हैं। इन शहरों की गलियों में घूमते हुए आपको कई तरह के स्ट्रीट फूड का स्वाद लेने का मौका मिलेगा। इन स्ट्रीट फूड में पारंपरिक मिठाइयां, नमकीन और अन्य व्यंजन शामिल हैं, जो आपके यात्रा अनुभव को और भी खास बना देंगे। आइए मथुरा और वृंदावन के स्ट्रीट फूड के बारे में जानते हैं।

#1 मथुरा की पंजीरी पंजीरी मथुरा की एक खास मिठाई है, जिसे खासतौर से त्योहारों और पूजा-पाठ पर बनाया जाता है। यह मिठाई गेंहू के आटे, घी, चीनी और सूखे मेवों से बनाई जाती है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह बहुत ही स्वादिष्ट होती है। पंजीरी का सेवन खासतौर से सर्दियों में किया जाता है, क्योंकि यह शरीर को गर्म रखती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है।

#2 वृंदावन की गुझिया गुझिया वृंदावन की एक प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है, जो होली के त्योहार पर बनाई जाती है। इसे मैदा के आटे में खोया, सूखे मेवे और चीनी भरकर तैयार किया जाता है। गुझिया को गर्म तेल या घी में तला भी जाता है। इस मिठाई का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि इसे एक बार खाने पर आपका मन नहीं भरेगा। होली पर तो इसकी विशेष मांग रहती है और हर घर में इसे बनाया जाता है।

#3 वृंदावन के आलू के चिप्स वृंदावन के आलू के चिप्स अपने अनोखे स्वाद के लिए मशहूर हैं। ये चिप्स कुरकुरे होते हैं और इन्हें खासतौर से स्नैक्स के तौर पर खाने के लिए बनाया जाता है। इन चिप्स को नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर तैयार किया जाता है, जो इन्हें एक खास स्वाद देता है। इनका सेवन आप किसी भी समय कर सकते हैं। यह हल्का नाश्ता न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है।

#4 मथुरा की लस्सी मथुरा की लस्सी एक बेहतरीन पेय है, जिसे दही और चीनी मिलाकर बनाया जाता है। यह पेय गर्मियों में ताजगी देने वाला होता है और प्यास बुझाने में मदद करता है। इसकी बनावट और स्वाद बेहद खास होता है। लस्सी में कभी-कभी स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची या केसर भी मिलाया जाता है। यह पेय न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसे पीने से पेट भी ठंडा रहता है।