इटली की यात्रा पर जाने वाले हैं? इन 5 जगहों का जरूर करें रुख
क्या है खबर?
इटली एक ऐसा देश है, जो अपने खूबसूरत नजारों, लुभावने दृश्यों, ऐतिहासिक धरोहरों और स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है। यहां की संस्कृति और इतिहास पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। इटली में घूमने के लिए कई जगहें हैं, लेकिन कुछ जगहें बेहद खास भी हैं। इन 5 जगहों का रुख करके आप अपनी इटली की यात्रा को यादगार बना सकते हैं। ये सभी स्थान न केवल खूबसूरत हैं, बल्कि इनका इतिहास भी रोचक है।
#1
रोम
रोम इटली की राजधानी है और इसे 'शाश्वत नगर' भी कहा जाता है। यहां का इतिहास लगभग ढाई हजार साल पुराना है। रोम में कोलोसियम, वेटिकन सिटी और पैंथियन जैसे कई ऐतिहासिक स्थल हैं। इसके अलावा यहां की गलियों में घूमते हुए आप प्राचीन रोमन सभ्यता की झलक पा सकते हैं। रोम का खाना भी बहुत मशहूर है, जो आपके मन को जरूर तृप्त कर देगा। यहां आकर आप इतिहास, संस्कृति और स्वाद का अनोखा मेल देख सकते हैं।
#2
वेनिस
वेनिस इटली का वह शहर है, जो पानी के ऊपर बसा है। यह 118 द्वीपों का समूह है, जहां आप गोंडोला नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। यह शहर अपने पुल, गिरजाघरों और पुरानी इमारतों के लिए जाना जाता है। वेनिस की संकरी गलियां और पानी से भरे रास्ते इसे एक अनोखा स्थान बना देते हैं। यहां की इमारतें और कला भी देखने लायक होती हैं। वेनिस जा कर आपको लगेगा आप परियों के देश में हैं।
#3
फ्लोरेंस
फ्लोरेंस इटली के टस्कनी क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत शहर है, जिसे कला और संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यहां उफीज गैलरी, डुओमो कैथेड्रल और पोंटे वेकियो जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल स्थित हैं। फ्लोरेंस में आप लियोनार्डो द विंची, माइकलएंजेलो और बोटिचेली जैसे महान कलाकारों की कृतियों को देखने का भी मौका पा सकते हैं। इस शहर को पुनर्जागरण कला का जन्मस्थान भी कहते हैं, जो एक आधुनिक शैली है।
#4
मिलान
मिलान इटली की एक प्रमुख व्यापारिक नगरी है, जो फैशन और डिजाइन के लिए मशहूर है। यहां आप मिलान कैथेड्रल, गैलेरिया विटोरियो इमैनुएल II और ला स्काला ओपेरा हाउस जैसे सुंदर स्थान देख सकते हैं। मिलान में खरीदारी करना भी एक अनोखा अनुभव होता है, जहां आपको दुनिया के सभी बड़े ब्रांड मिल जाएंगे। मिलान में कई कला संग्रहालय भी मौजूद हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।
#5
नेपल्स
नेपल्स जाए बिना आपकी इटली की यात्रा पूरी ही नहीं होगी, जो पिज्जा का जन्मस्थान है। यह अपने ज्वालामुखी वेसुवियस और ऐतिहासिक केंद्र के लिए जाना जाता है। पोंपेई प्राचीन नगर भी इसके पास ही स्थित है, जो आग की वजह से नष्ट हो गया था। नेपल्स में कई घूमने लायक जगहें हैं, जो आपको जीवनभर याद रहने वाली स्मृतियां प्रदान करेंगी। इटली की इन जगहों को देखकर आप वहां वापस जरूर जाना चाहेंगे।