ऑस्ट्रेलिया का प्यारा जानवर है क्वोका, जानिए इसके बारे में कुछ रोचक बातें

क्वोका कंगारू जैसा दिखने वाला एक छोटा और प्यारा जानवर है, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीपों पर ही पाया जाता है। यह जानवर अपने मुस्कुराते हुए चेहरे की वजह से सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है। इसकी मुस्कान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मिलनसार जानवर होता है। क्वोका मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहता है और अपने समूह में रहना पसंद करता है। आज हम आपको इस अनोखे जानवर से जुड़ी रोचक बातें बताएंगे।

#1 बेहद छोटे होते हैं क्वोका क्वोका आकार में छोटे होते हैं और इनका वजन लगभग 2.5 से 5 किलो के बीच होता है। इनकी लंबाई लगभग 45 से 54 सेंटीमीटर होती है, जिसमें से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी केवल उनकी पूंछ होती है। इनका शरीर गोल और मोटा होता है, जिससे ये बहुत प्यारे लगते हैं। इनके छोटे-छोटे पैर और गोल चेहरे इन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। इनकी छोटी-छोटी आंखें और बड़े कान देखकर लोग इनके पास जाने पर मजबूर हो जाते हैं।

#2 एक खास द्वीप पर ही रहते हैं क्वोका क्वोका मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के रोटनेस्ट द्वीप पर पाए जाते हैं, जो पर्थ शहर के पास स्थित है। इस द्वीप पर इस जानवर की बड़ी संख्या पाई जाती है और लोग खास तौर से इन्हें देखने के लिए ही यहां आते हैं। कुछ अन्य द्वीपों पर भी क्वोका पाए जा सकते हैं, लेकिन रोटनेस्ट द्वीप पर इनकी संख्या सबसे अधिक है। यहां के गर्म और आर्द्र वातावरण में ये जानवर बहुत अच्छे से रहते हैं और बढ़ते हैं।

#3 शाकाहारी होते हैं क्वोका क्वोका शाकाहारी होते हैं, जो मुख्य रूप से घास, पत्तियां, फल और फूल खाते हैं। ये अपने खाने को रात के समय इकट्ठा करते हैं और दिन के समय आराम करते रहते हैं। क्वोका अपने भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर खाते हैं, ताकि उन्हें उसे चबाने और पचाने में आसानी हो। इनके खाने में शामिल पौधे इन्हें पर्याप्त पोषण प्रदान करते हैं, जिससे ये स्वस्थ रहते हैं और उनकी ऊर्जा बनी रहती है।

#4 सामाजिक जानवर होते हैं क्वोका क्वोका एक सामाजिक जानवर होते हैं, जो अपने समूह में रहना पसंद करते हैं। ये समूह अक्सर घास के मैदानों या पेड़ों के नीचे बनाए जाते हैं। क्वोका अपने समूह के सदस्यों के साथ गहरे संबंध रखते हैं और एक-दूसरे की देखभाल करते हैं। जब कोई क्वोक्का घायल हो जाता है या बीमार पड़ता है तो अन्य क्वोका उसकी मदद करते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं। हालांकि, खतरा महसूस होने पर ये अपने बच्चों को फेंक देते हैं।