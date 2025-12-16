ये 5 मछलियां बदलती हैं अपना रंग, जानें कैसे और क्यों

कई मछलियां अपने रंग के कारण जानी जाती हैं, लेकिन कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं, जो अपने रंग को बदलती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी मछलियों के बारे में जानेंगे, जो अपने आसपास के माहौल या सेहत के कारण अपने रंग बदलती हैं। इन मछलियों का रंग बदलना न केवल दिलचस्प है, बल्कि यह उनके जीवनचक्र और सेहत के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। आइए इन मछलियों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 लीफ स्कॉर्पियनफिश लीफ स्कॉर्पियनफिश ऐसी मछली है, जो अपने शरीर पर पत्तियों जैसी संरचनाएं लेकर अपना रंग बदलती है। यह मछली अपने आसपास के माहौल के साथ मेल खाने के लिए अपना रंग बदलती है, जिससे वह शिकारियों से बच सके। इसके अलावा यह अपने शरीर पर उगने वाली पत्तियों जैसी संरचनाओं के कारण भी अपने आसपास के माहौल में घुल-मिल जाती है। यह तरीका इसे प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है।

#2 पीकॉक सिक्लिड्स पीकॉक सिक्लिड्स ऐसी मछली होती है, जो अपने रंगों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इन मछलियों का रंग उनके मूड और सेहत के आधार पर बदलता रहता है। उदाहरण के लिए जब ये मछलियां तनाव में होती हैं तो इनका रंग गहरा हो जाता है और जब ये स्वस्थ होती हैं तो इनका रंग हल्का और चमकीला हो जाता है। इस प्रकार इनका रंग बदलना इनके सेहत का संकेत देता है।

Advertisement

#3 गोल्डफिश गोल्डफिश एक आम और बहुत ही सुंदर मछली होती है, जिसका नाम सुनते ही मन में चमकीला पीला रंग उभर आता है। हालांकि, कुछ गोल्डफिश अपने शरीर पर काले धब्बे लेकर जन्म लेती हैं, जो समय के साथ गायब हो जाते हैं। यह बदलाव उनके विकास और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है।

Advertisement

#4 बेट्टा फिश बेट्टा फिश अपने लंबे और रंग-बिरंगे पंखों के लिए जानी जाती है। यह मछली भी अपने मूड और आसपास के माहौल के अनुसार अपना रंग बदलती रहती है। जब यह तनावग्रस्त होती है या किसी खतरे का सामना करती है तो इसका रंग बदल जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इसके अलावा यह मछली अपनी साथी मछलियों के साथ झगड़ा करने पर भी अपना रंग बदल सकती है।