क्रिसमस और नए साल पर बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान है रेसिपी
क्रिसमस और नया साल जश्न मनाने का समय है। इस दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं, पार्टी आयोजित करते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं और सोच रहे हैं कि इस बार क्या बनाया जाए तो आइए आज हम आपको पांच ऐसे शाकाहारी व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो क्रिसमस और नए साल की पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं और हर किसी को पसंद आ सकते हैं।
#1
मशरूम का मलाईदार सूप
मशरूम का मलाईदार सूप एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप क्रिसमस और नए साल की पार्टी का हिस्सा बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए ताजे मशरूम, प्याज, लहसुन और सब्जियों के स्टॉक का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले प्याज और लहसुन को हल्का भूनें, फिर इसमें कटी हुई मशरूम डालें और पकाएं। अब इसमें सब्जियों का स्टॉक मिलाएं और मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं। अंत में इसमें क्रीम मिलाकर गर्मागर्म परोसें।
#2
कद्दू की टिक्की
कद्दू की टिक्की एक अनोखा और स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप अपनी पार्टी में परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए कद्दू को उबालकर मैश करें, फिर इसमें बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। इन टिक्कियों को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें, ये हर उम्र के लोगों को पसंद आएंगी।
#3
आलू के कटलेट
आलू के कटलेट एक पारंपरिक नाश्ता है, जो हर किसी को पसंद आता है। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश करके उसमें ब्रेड के टुकड़े, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तेल लगाकर सेंक लें। इन कटलेट्स को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें, ये हर उम्र के लोगों को पसंद आएंगी। इनका स्वाद बहुत अच्छा है और ये आसानी से तैयार हो जाते हैं।
#4
पालक पकौड़ा
पालक का पकौड़ा एक सेहतमंद नाश्ता है, जिसे आप अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए ताजे पालक के पत्तों को धोकर सुखा लें, फिर बेसन, चावल का आटा, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर एक घोल तैयार करें। अब इस घोल में पालक के पत्ते डुबोकर गर्म तेल में तलें जब तक वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इन्हें गर्मागर्म परोसें, ये हर किसी को पसंद आएंगे।
#5
पनीर टिक्का
पनीर टिक्का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे आप अपनी पार्टी में परोस सकते हैं। इसके लिए पनीर को बड़े टुकड़ों में काट लें और दही, अदरक-लहसुन के पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला आदि मसालों में मेरिनेट कर लें। अब इस मेरिनेटेड पनीर को सीख पर लगाकर ग्रिल करें या तवे पर सेंक लें। इसे हरी चटनी और प्याज-नींबू के साथ गर्मागर्म परोसें। यह हर उम्र के लोगों को पसंद आएगा।