भूल से भी ये 5 लोग न करें संतरे का सेवन, हो सकती है दिक्कत

खट्टे-मीठे स्वाद से भरपूर संतरा विटामिन-C का बेहतरीन स्त्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने से लेकर पाचन को स्वस्थ रखने तक में मदद कर सकता है। हालांकि, कई लोग ऐसे भी हैं, जिनके लिए संतरे का सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि इससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए आज हम आपको उन पांच लोगों के बारे में बताते हैं, जिन्हें संतरा नहीं खाना चाहिए।

#1 एसिड रिफ्लक्स की समस्या से ग्रस्त लोग एसिड रिफ्लक्स एक ऐसी स्थिति है, जिसमें पेट का एसिड ऊपर की ओर बढ़ जाता है और यह एसिड रिफ्लक्स के कारण गले में जलन पैदा कर सकता है। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या है तो आपको संतरे का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद एसिड पेट के एसिड को और बढ़ा सकता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स की समस्या बढ़ सकती है।

#2 पुरानी कब्ज से ग्रस्त लोग अगर आपको पुरानी कब्ज की समस्या है तो भूल से भी संतरे का सेवन न करें क्योंकि इससे कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। दरअसल, संतरे में एसिड की मात्रा अधिक होती है, जिससे पेट में गैस बनने लगती है और कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा गैस की वजह से पेट दर्द और पेट में ऐंठन जैसी कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।

#3 बार-बार सीने में जलन होने पर न खाएं संतरा अगर आपको बार-बार सीने में जलन की समस्या होती है तो इस स्थिति में भी संतरे का सेवन न करें। दरअसल, संतरे में मौजूद एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो सीने में जलन को बढ़ा सकती है। इसलिए अगर आपको पहले से ही सीने में जलन की समस्या है तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें, फिर ही किसी चीज का सेवन करें।

#4 सिट्रस एलर्जी होने पर न खाएं संतरा संतरे का सेवन सिट्रस एलर्जी वाले लोगों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल, सिट्रस एलर्जी वालों को संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों से एलर्जी होती है। इस वजह से इन फलों का सेवन करने से शरीर में खुजली, रैशेज, सांस लेने में दिक्कत और पेट में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको पहले से ही सिट्रस एलर्जी है तो भूल से भी संतरे का सेवन न करें।