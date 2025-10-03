अंकुरित लहसुन का सेवन सेहत को पहुंचा सकता है नुकसान, जानिए कैसे

कई व्यंजनों को बनाते समय लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है और यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि अंकुरित लहसुन का सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अंकुरित लहसुन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि अंकुरित लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए और इसके सेवन से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं।

#1 अंकुरित लहसुन में होते हैं हानिकारक तत्व अंकुरित लहसुन में कुछ हानिकारक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर पर गलत असर डाल सकते हैं। इनमें से एक एलेसिन नामक तत्व होता है, जो सामान्य लहसुन में भी पाया जाता है, लेकिन अंकुरित लहसुन में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। यह तत्व अगर ज्यादा मात्रा में शरीर में जाता है तो इससे पेट में जलन, गैस और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अंकुरित लहसुन का सेवन करने से पहले सोच-समझकर करें।

#2 पाचन तंत्र पर पड़ सकता है बुरा असर अंकुरित लहसुन का सेवन हमारे पाचन तंत्र पर भी गलत असर डाल सकता है। इसमें मौजूद हानिकारक तत्व हमारे पाचन में गड़बड़ी कर सकते हैं, जिससे पेट दर्द, दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा अंकुरित लहसुन खाने से पेट में जलन और गैस की समस्या भी हो सकती है। इसलिए अंकुरित लहसुन का सेवन करने से पहले इसके असर को समझना जरूरी है ताकि आप स्वस्थ रह सकें।

#3 मधुमेह रोगियों के लिए है खतरनाक अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो अंकुरित लहसुन आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें मौजूद हानिकारक तत्व इंसुलिन की क्रिया को रोक सकते हैं, जिससे रक्त में शक्कर का स्तर असंतुलित हो सकता है। इससे मधुमेह की समस्या और गंभीर हो सकती है। इसलिए मधुमेह रोगियों को अंकुरित लहसुन का सेवन करने से बचना चाहिए और सामान्य लहसुन का ही सेवन करना चाहिए, जो उनके लिए सुरक्षित हो।

#4 गर्भवती महिलाओं के लिए भी हो सकता है नुकसानदायक गर्भवती महिलाओं के लिए भी अंकुरित लहसुन नुकसानदायक हो सकता है। इसमें मौजूद हानिकारक तत्व गर्भाशय पर गलत असर डाल सकते हैं, जिससे गर्भपात या समय से पहले प्रसव जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अंकुरित लहसुन का सेवन करने से बचना चाहिए और सामान्य लहसुन ही खाना चाहिए, जो उनके लिए सुरक्षित हो। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी अंकुरित लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए।