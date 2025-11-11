बेहतर नींद पाने के लिए लोग अपना रहे हैं 'डार्क शावरिंग' ट्रेंड, जानिए यह क्या है

आज के दौर में व्यस्तता और खराब जीवनशैली के चलते अच्छी नींद नहीं मिल पाती। लोग रातभर जाग कर मोबाइल चलाया करते हैं या कोशिश करने पर भी नहीं सो पाते। ऐसे में वे ऐसे उपायों की खोज करते रहते हैं, जिनकी मदद से आरामदायक नींद मिल सके। अब सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड वायरल हो रहा है, जो नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। इसे 'डार्क शावरिंग' नाम दिया गया है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे।

डार्क शावरिंग क्या होती है डार्क शावरिंग? सभी जानते हैं कि शावर लेने से शरीर आराम की स्थिति में आ जाता है। आम तौर पर लोग सुबह शावर लेते हैं और इस दौरान बाथरूम की लाइट जलाकर रखते हैं। हालांकि, अब दावा किया जा रहा है कि अंधेरे में शावर लेने से ज्यादा आराम मिलता है और अच्छी नींद आती है। डार्क शावरिंग के दौरान रात के वक्त बाथरूम में अंधेरा करके शावर लेना शामिल होता है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है इस ट्रेंड का वैज्ञानिक दृष्टिकोण? वैज्ञानिकों के मुताबिक, आंखों को मस्तिष्क से जोड़ने वाले रेटिनोहाइपोथैलेमिक पथ के माध्यम से रोशनी दिमाग पर शक्तिशाली प्रभाव डालती है। तेज और नीली रोशनी कॉर्टिसोल को बढ़ाकर और मेलाटोनिन को कम करके शरीर को जागने का संकेत देती है। वहीं, कम प्रकाश या अंधेरा होना सुरक्षा का संकेत देता है और पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है। इससे शरीर प्राकृतिक रूप से आराम की स्थिति में आ जाता है। इसीलिए, अंधेरे में नहाने से अच्छी नींद आती है।

कारण डार्क शावरिंग से दिमाग को मिलता है आराम डॉक्टरों का कहना है कि जब हम रोशनी कम कर देते हैं, तो दिमाग को चीजों को संसाधित करने के कम संकेत मिलते हैं। इससे मस्तिष्क का भय और तनाव को संभालने वाला हिस्सा भी आराम की स्थिति में आ जाता है। इसके बाद लोगों को हल्का, शांत और आरामदायक महसूस होने लगता है। इसके परिणामस्वरूप कुछ ही समय में नींद आ जाती है, जो सीधे सुबह ही खुलती है।

तरीका ऐसा होना चाहिए आपका डार्क शावरिंग रूटीन जो लोग इस ट्रेंड को अपनाना चाहते हैं, उन्हें धीरे-धीरे रोशनी घटानी चाहिए। पहले कुछ दिनों तक नहाने से एक घंटे पहले कमरे की रोशनी कम करें। अब बाथरूम की लाइट बंद कर दें और ठंडे पानी से शावर लें। नहाते समय लैवेंडर जैसी आरामदायक खुशबू वाले बॉडी वाश, साबुन या एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करें। 15-20 मिनट तक शावर लें और मुलायम तौलिये से शरीर को पोछें। इससे दिमाग को संकेत मिलेगा कि अब सोने का वक्त है।